Президент Ильхам Алиев ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем типа "Туфан"

10 января, 2019 11:33

https://report.az/storage/news/21555381c813acad9c1dc209e936ae5c/c8f94860-9bbb-465c-add7-888b85fa5496_292.jpg Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем типа «Туфан», построенным в Центре строительства и ремонта судов Береговой охраны Государственной пограничной службы, боевой техникой и боеприпасами. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.