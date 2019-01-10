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    Президент Ильхам Алиев ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем типа "Туфан"

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем типа «Туфан», построенным в Центре строительства и ремонта судов Береговой охраны Государственной пограничной службы, боевой техникой и боеприпасами.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана. 

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