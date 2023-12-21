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Президент ознакомился с ходом строительных работ в мечети села Дашалты Шушинского района

Президент ознакомился с ходом строительных работ в мечети села Дашалты Шушинского района 21 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ в мечети села Дашалты Шушинского района.
Внутренняя политика
21 декабря 2023 г. 13:23
Президент ознакомился с ходом строительных работ в мечети села Дашалты Шушинского района

21 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ в мечети села Дашалты Шушинского района.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о проводимой работе.

На освобожденных территориях реставрируются и заново отстраиваются религиозно-культурные памятники, разрушенные врагом в период оккупации. Один из них – мечеть села Дашалты. Фундамент мечети Дашалты был заложен 7 ноября 2021 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой.

В настоящее время в мечети и вспомогательных постройках продолжаются строительные работы, которые планируется завершить во втором квартале 2024 года.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev examines construction progress of Dashalti village mosque
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Daşaltı kənd məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olub

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