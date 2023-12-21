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Президент ознакомился с ходом строительных работ, проводимых в первом жилом комплексе из 23 зданий в Шуше

Президент ознакомился с ходом строительных работ, проводимых в первом жилом комплексе из 23 зданий в Шуше 21 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ, проводимых в первом новом жилом комплексе из 23 зданий в городе Шуша.
Внутренняя политика
21 декабря 2023 г. 13:06
Президент ознакомился с ходом строительных работ, проводимых в первом жилом комплексе из 23 зданий в Шуше

21 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ, проводимых в первом новом жилом комплексе из 23 зданий в городе Шуша.

Как сообщает Report, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов подробно проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что общая площадь жилого комплекса из 23 зданий составляет около 8 гектаров. Строительство 8 зданий здесь началось 1 июля прошлого года, 15 зданий – 1 сентября. Комплекс планируется сдать в ближайшее время.

Глава государства посмотрел готовые квартиры в жилом комплексе.

Было отмечено, что в жилом комплексе будет сдано в пользование в общей сложности 450 квартир. Здесь будет 28 однокомнатных, 195 двухкомнатных, 190 трехкомнатных, 30 четырехкомнатных и 7 пятикомнатных квартир. Большая часть квартир будет передана в пользование бывшим вынужденным переселенцам. В комплексе, состоящем из трехэтажных и пятиэтажных зданий, будут созданы все условия для комфортного проживания жильцов.

Переселение бывших вынужденных переселенцев в эти здания начнется в первом квартале 2024 года.

Было доведено до внимания, что на территории будут проведены масштабные работы по благоустройству и озеленению.

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Версия на английском языке President examines construction progress of first residential complex consisting of 23 buildings in Shusha
Версия на азербайджанском языке Prezident Şuşada 23 binadan ibarət ilk yaşayış kompleksində aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olub

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