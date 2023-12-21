Президент ознакомился с ходом строительных работ, проводимых в первом жилом комплексе из 23 зданий в Шуше

21 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ, проводимых в первом новом жилом комплексе из 23 зданий в городе Шуша.

21 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ, проводимых в первом новом жилом комплексе из 23 зданий в городе Шуша.

Как сообщает Report, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов подробно проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что общая площадь жилого комплекса из 23 зданий составляет около 8 гектаров. Строительство 8 зданий здесь началось 1 июля прошлого года, 15 зданий – 1 сентября. Комплекс планируется сдать в ближайшее время.

Глава государства посмотрел готовые квартиры в жилом комплексе.

Было отмечено, что в жилом комплексе будет сдано в пользование в общей сложности 450 квартир. Здесь будет 28 однокомнатных, 195 двухкомнатных, 190 трехкомнатных, 30 четырехкомнатных и 7 пятикомнатных квартир. Большая часть квартир будет передана в пользование бывшим вынужденным переселенцам. В комплексе, состоящем из трехэтажных и пятиэтажных зданий, будут созданы все условия для комфортного проживания жильцов.

Переселение бывших вынужденных переселенцев в эти здания начнется в первом квартале 2024 года.

Было доведено до внимания, что на территории будут проведены масштабные работы по благоустройству и озеленению.