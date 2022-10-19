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Президент ознакомился с ходом строительных работ на узловой подстанции ”Джебраил"

Президент ознакомился с ходом строительных работ на узловой подстанции ”Джебраил" 19 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ на узловой подстанции 330/110 кВт “Джебраил”.
Внутренняя политика
19 октября 2022 г. 16:48
Президент ознакомился с ходом строительных работ на узловой подстанции ”Джебраил

19 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ на узловой подстанции 330/110 кВт “Джебраил”.

Как сообщает Report, президент Открытого акционерного общества "Азерэнержи“ Баба Рзаев проинформировал главу государства о проводимой работе.

Было отмечено, что на подстанции, фундамент которой был заложен 4 месяца назад, выполнен большой объем земляных, строительно-монтажных работ, проложены каналы для подземных коммуникаций, завершена большая часть работ на 330- и 100-киловольтных открытых распределительных установках, построено здание Центра цифрового управления.

Информируя о важности узловой подстанции «Джебраил», Баба Рзаев сказал, что она позволит обеспечить бесперебойное снабжение Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов электроэнергией, удовлетворить потребности реализуемых мегапроектов, получить дополнительный и более выгодный доступ посредством подстанций Джебраил-Нахчыван-Агры (Турция), а оттуда через энергосистему Турции к европейским энергетическим рынкам, увеличить экспортные возможности, спустя долгие годы подключить Нахчыванскую Автономную Республику к общей энергосистеме Азербайджана. Кроме того, строительство 330-киловольтной подстанции "Джебраил" очень важно для передачи энергии, которая будет вырабатываться на строящихся совместно с Ираном гидроэлектростанциях "Худаферин" и "Гыз галасы", а также в альтернативных и возобновляемых источниках энергии и на малых гидроэлектростанциях, в общую энергетическую систему Азербайджана.

Для реализации международного проекта Азербайджан-Турция-Европа, представляющего интерес для многих стран, проведено планирование, состоящее из трех этапов. На первом этапе предусмотрены расширение и полная реконструкция расположенных на самом близком расстоянии к освобожденным от оккупации территориям 330-киловольтных подстанций «Агджабеди» и «Имишли», срок эксплуатации которых истек, и прокладка в Джебраил высоковольтной линии электропередачи от подстанции «Агджабеди», находящейся в 132 км, и подстанции «Имишли» - в 130 км. Уже начата прокладка 330-киловольтной линии от подстанции «Агджабеди» до Джебраила.

В то же время выполнена большая часть работ на 330-киловольтной узловой подстанции в Джебраиле.

На втором этапе для соединения Нахчывана с основной энергосистемой страны будет проложена 255-километровая двухконтурная линия электропередачи от узловой подстанции «Джебраил» до автономной республики, через Зангезурский коридор и построена 330-киловольтная подстанция «Нахчыван».

На третьем этапе для создания энергетического узла Азербайджан-Нахчыван-Турция-Европа на территории автономной республики недалеко от братской страны будет построена дополнительная 400-киловольтная преобразовательная подстанция в соответствии с европейскими энергетическими стандартами для преобразования 330 киловольт в 400 киловольт и из Нахчывана в Турцию будет проложена двухконтурная линия электропередачи протяженностью 230 километров. Таким образом, будет реализован проект большой стратегической важности.

На мероприятии была продемонстрирована презентация об экспортных и транзитных перспективах энергосистемы Азербайджана. Было сообщено, что в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева по увеличению экспортного электроэнергетического потенциала страны с 1000 до 5000 мегаватт, данным на совещании, посвященном итогам 6 месяцев 2022 года, «Азерэнержи» провела соответствующие исследования, достигнуты предварительные договоренности.

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Версия на английском языке President views construction progress at Jabrayil Junction Substation
Версия на азербайджанском языке Prezident “Cəbrayıl” Qovşaq Yarımstansiyasında tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olub

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