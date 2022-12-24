О нас

Президент: Отторжение Зангезура от Азербайджана и присоединение к Армении - еще одно преступление против народа

Президент: Отторжение Зангезура от Азербайджана и присоединение к Армении - еще одно преступление против народа В то время были люди, которые пытались объяснить передачу Армении Иревана разными причинами, такие есть и сегодня. Однако никакие объяснения неприемлемы, так как этот шаг все равно не удовлетворил армян.
Внутренняя политика
24 декабря 2022 г. 16:26
Президент: Отторжение Зангезура от Азербайджана и присоединение к Армении - еще одно преступление против народа

В то время были люди, которые пытались объяснить передачу Армении Иревана разными причинами, такие есть и сегодня. Однако никакие объяснения неприемлемы, так как этот шаг все равно не удовлетворил армян.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.

Продолжая свою мысль, глава государства сказал: "Если кто-то думал, что Армения и армяне будут удовлетворены лишением Иревана его родного края без ведома живущих там людей, то это было большой ошибкой, и последующая история показала это еще раз. В 1920 году по решению советского правительства и по настоянию армянских националистов и другая наша историческая земля - Зангезур была отторгнута от Азербайджана и присоединена к Армении. Это было еще одно преступление против нашего народа. Цель этого была ясна. Во-первых, армянские националисты занимали важные посты в советском правительстве. С другой стороны, это был шаг, предпринятый для отделения Азербайджана от Нахчывана и Турции с географической точки зрения".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Zəngəzuru Azərbaycandan ayırıb Ermənistana birləşdirmək xalqımıza qarşı növbəti cinayət idi"

Другие новости из категории

Президент: Передача Армении Иревана была непростительным шагом, предательством и преступлением
Президент: Передача Армении Иревана была непростительным шагом, предательством и преступлением
24 декабря 2022 г. 16:14
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
24 декабря 2022 г. 15:07
Ильхам Алиев: Наступит тот день, когда западные азербайджанцы вернутся на нашу историческую землю – в Западный Азербайджан
Ильхам Алиев: Наступит тот день, когда западные азербайджанцы вернутся на нашу историческую землю – в Западный Азербайджан
24 декабря 2022 г. 14:55
Участники конференции “Великое возвращение: торжество политики Ильхама Алиева” обратились к президенту
Участники конференции “Великое возвращение: торжество политики Ильхама Алиева” обратились к президенту
24 декабря 2022 г. 13:00
Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в административном здании Общины Западного Азербайджана
ФотоИльхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в административном здании Общины Западного Азербайджана
24 декабря 2022 г. 12:55
Зампред ПЕА: Работа в рамках Великого возвращения будет способствовать росту благосостояния населения
Зампред ПЕА: Работа в рамках Великого возвращения будет способствовать росту благосостояния населения
24 декабря 2022 г. 12:06
Еще восемь автомобилей снабжения беспрепятственно проехали по дороге Ханкенди-Лачын
Еще восемь автомобилей снабжения беспрепятственно проехали по дороге Ханкенди-Лачын
24 декабря 2022 г. 10:46
В Билясуваре и Джалилабаде продолжается подготовка к Новому году
ФотоВ Билясуваре и Джалилабаде продолжается подготовка к Новому году
24 декабря 2022 г. 10:31
Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с днем рождения Ильхама Алиева
Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с днем рождения Ильхама Алиева
24 декабря 2022 г. 01:01
Мехрибан Алиева поделилась публикацией о дне рождения Ильхама Алиева
Мехрибан Алиева поделилась публикацией о дне рождения Ильхама Алиева
24 декабря 2022 г. 00:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi