Президент: Отторжение Зангезура от Азербайджана и присоединение к Армении - еще одно преступление против народа

В то время были люди, которые пытались объяснить передачу Армении Иревана разными причинами, такие есть и сегодня. Однако никакие объяснения неприемлемы, так как этот шаг все равно не удовлетворил армян.

В то время были люди, которые пытались объяснить передачу Армении Иревана разными причинами, такие есть и сегодня. Однако никакие объяснения неприемлемы, так как этот шаг все равно не удовлетворил армян.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.

Продолжая свою мысль, глава государства сказал: "Если кто-то думал, что Армения и армяне будут удовлетворены лишением Иревана его родного края без ведома живущих там людей, то это было большой ошибкой, и последующая история показала это еще раз. В 1920 году по решению советского правительства и по настоянию армянских националистов и другая наша историческая земля - Зангезур была отторгнута от Азербайджана и присоединена к Армении. Это было еще одно преступление против нашего народа. Цель этого была ясна. Во-первых, армянские националисты занимали важные посты в советском правительстве. С другой стороны, это был шаг, предпринятый для отделения Азербайджана от Нахчывана и Турции с географической точки зрения".