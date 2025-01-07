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Президент: Отсутствие Еврокомиссии, являющейся стороной COP, безусловно, вызывает множество вопросов

Президент: Отсутствие Еврокомиссии, являющейся стороной COP, безусловно, вызывает множество вопросов Насколько мне известно, это (COP29) был первый COP, на котором президент Европейской комиссии не присутствовал. Хотя участие президента Комиссии было подтверждено за пару месяцев до мероприятия.
Внутренняя политика
7 января 2025 г. 21:07
Президент: Отсутствие Еврокомиссии, являющейся стороной COP, безусловно, вызывает множество вопросов

Насколько мне известно, это (COP29) был первый COP, на котором президент Европейской комиссии не присутствовал. Хотя участие президента Комиссии было подтверждено за пару месяцев до мероприятия.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

Отметив, что Организационный комитет COP29 связывался с Европейской комиссией, подчеркивая, что имеется достаточно времени для того, чтобы посетить конференцию, глава государства сказал: "Но опять, это сообщение было проигнорировано Европейской комиссией. И конечно же, COP29 не пострадал от этого, но отсутствие Европейской комиссии, являющейся стороной COP, безусловно, вызывает множество вопросов".

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Версия на английском языке President: Absence of European Commission, which is party to COP, raises lots of questions
Версия на азербайджанском языке Prezident: COP-a üzv olan tərəf kimi Avropa Komissiyasının Bakı konfransında iştirak etməməsi çoxsaylı suallar doğurur

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