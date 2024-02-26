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Президент: Отрицать Ходжалинский геноцид – это несправедливо и бессовестно

Президент: Отрицать Ходжалинский геноцид – это несправедливо и бессовестно Мы приложили много усилий для того, чтобы довести до мировой общественности правду о Ходжалинском геноциде, и по праву требовали от мира справедливости.
Внутренняя политика
26 февраля 2024 г. 17:27
Президент: Отрицать Ходжалинский геноцид – это несправедливо и бессовестно

Мы приложили много усилий для того, чтобы довести до мировой общественности правду о Ходжалинском геноциде, и по праву требовали от мира справедливости.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 26 февраля на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

"Ходжалинский геноцид - это кровавое преступление, которое произошло на глазах у всего мира. Отрицать Ходжалинский геноцид - несправедливо и бессовестно", - подчеркнул глава государства, отметив, что государство Армения, те же самые силы, которые тогда стояли и стоят сегодня за ними, делают все возможное, чтобы скрыть произошедшее.

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Версия на английском языке President: Denying the Khojaly genocide is unfair and dishonest
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: Xocalı soyqırımını inkar etmək ədalətsizlik və vicdansızlıqdır

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