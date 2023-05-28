О нас

Президент открыл в Лачыне вывеску на улице 1 Декабря, ознакомился с отреставрированным домом

Президент открыл в Лачыне вывеску на улице 1 Декабря, ознакомился с отреставрированным домом 28 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в городе Лачын вывеску на улице, названной "1 Декабря".
Внутренняя политика
28 мая 2023 г. 17:36
Президент открыл в Лачыне вывеску на улице 1 Декабря, ознакомился с отреставрированным домом

28 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в городе Лачын вывеску на улице, названной "1 Декабря".

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о предстоящих работах и условиях, которые будут созданы на улице.

Было сообщено, что название улицы 1 Декабря связано с датой освобождения города от оккупации дипломатическим путем. Протяженность улицы составляет 1 566 метров, ширина - 10 метров.

Президент Ильхам Алиев снял покрывало с вывески с названием улицы.

Затем глава государства ознакомился с условиями, созданными в расположенном на этой улице отреставрированном жилом доме.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev unveils 1 December Street sign and views renovated house
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Laçında 1 Dekabr küçəsində lövhənin açılışını edib, bərpa olunmuş evlə tanış olub

Экслюзивные новости

Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi