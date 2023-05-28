Президент открыл в Лачыне вывеску на улице 1 Декабря, ознакомился с отреставрированным домом

28 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в городе Лачын вывеску на улице, названной "1 Декабря".

28 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в городе Лачын вывеску на улице, названной "1 Декабря".

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о предстоящих работах и условиях, которые будут созданы на улице.

Было сообщено, что название улицы 1 Декабря связано с датой освобождения города от оккупации дипломатическим путем. Протяженность улицы составляет 1 566 метров, ширина - 10 метров.

Президент Ильхам Алиев снял покрывало с вывески с названием улицы.

Затем глава государства ознакомился с условиями, созданными в расположенном на этой улице отреставрированном жилом доме.