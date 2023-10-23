Президент открыл предприятие по производству полимерных добавок ООО Novus Plastica

Президент Ильхам Алиев открыл предприятие по производству полимерных добавок ООО Novus Plastica, которое является одним из резидентов Сумгайытского химического промышленного парка, сообщает Report.

Президент Ильхам Алиев открыл предприятие по производству полимерных добавок ООО Novus Plastica, которое является одним из резидентов Сумгайытского химического промышленного парка, сообщает Report.

Было сообщено, что ООО Novus Plastica в августе 2020 года присвоен статус резидента Сумгайытского химического промышленного парка. На предприятии, построенном в промышленном парке на территории площадью 3,5 гектара, производится два вида продукции – добавки черного углеродного концентрата для полиэтиленовых труб и полиэтиленовые покрытия, используемые в промышленной упаковке. Помимо реализации продукции, произведенной с применением передовых итальянских технологий, на внутреннем рынке, планируется также экспортировать ее в Турцию, страны СНГ. На предприятии с инвестиционным капиталом более 12,1 млн манатов постоянными рабочими местами будут обеспечены до 50 человек.

Отметим, что ООО Novus Plastica в качестве сырья будет использовать продукцию ООО SOCAR Polymer и Производственного объединения "Азерикимья".

Глава государства ввел предприятие в действие.