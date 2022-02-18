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Президент дал поручения новым главам исполнительных органов

Президент дал поручения новым главам исполнительных органов "Необходимо проанализировать проблемы, существующие в селах Кюрдамирского района. Глава исполнительной власти должен посетить все села, встретиться с людьми. Если решить проблемы каждого села, тогда будут решены почти все проблемы. В том числе во всех уго
Внутренняя политика
18 февраля 2022 г. 12:20
Президент дал поручения новым главам исполнительных органов
Ильхам Алиев

"Необходимо проанализировать проблемы, существующие в селах Кюрдамирского района. Глава исполнительной власти должен посетить все села, встретиться с людьми. Если решить проблемы каждого села, тогда будут решены почти все проблемы. В том числе во всех уголках Низаминского и Наримановского районов работа должна проводится таким образом, чтобы эти районы стали образцовыми".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема в видеоформате Джошгуна Джабраилова, Эльгина Габибуллаева и Эльхана Ибрагимова в связи с их назначением главами Низаминского, Наримановского районов Баку и Кюрдамирского района соответственно.

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Версия на английском языке President gives instructions to new heads of executive power
Версия на азербайджанском языке Prezident yeni icra başçılarına tapşırıq verib

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