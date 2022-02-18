Президент дал поручения новым главам исполнительных органов

"Необходимо проанализировать проблемы, существующие в селах Кюрдамирского района. Глава исполнительной власти должен посетить все села, встретиться с людьми. Если решить проблемы каждого села, тогда будут решены почти все проблемы. В том числе во всех уго

"Необходимо проанализировать проблемы, существующие в селах Кюрдамирского района. Глава исполнительной власти должен посетить все села, встретиться с людьми. Если решить проблемы каждого села, тогда будут решены почти все проблемы. В том числе во всех уголках Низаминского и Наримановского районов работа должна проводится таким образом, чтобы эти районы стали образцовыми".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема в видеоформате Джошгуна Джабраилова, Эльгина Габибуллаева и Эльхана Ибрагимова в связи с их назначением главами Низаминского, Наримановского районов Баку и Кюрдамирского района соответственно.