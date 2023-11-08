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Президент: Освобождение Агдама, Лачына, Кяльбаджара без единого выстрела спасло жизни тысячам наших молодых людей

Президент: Освобождение Агдама, Лачына, Кяльбаджара без единого выстрела спасло жизни тысячам наших молодых людей Тогда (10 ноября 2020 года - ред.) я не сомневался, что настанет день, когда флаг Азербайджана будет поднят здесь - в городе Ханкенди. Прекращение 44-дневной войны 10 ноября 2020 года позволило нам без единого выстрела вернуть Агдамский, Кяльбаджарский и
Внутренняя политика
8 ноября 2023 г. 16:44
Президент: Освобождение Агдама, Лачына, Кяльбаджара без единого выстрела спасло жизни тысячам наших молодых людей

Тогда (10 ноября 2020 года - ред.) я не сомневался, что настанет день, когда флаг Азербайджана будет поднят здесь - в городе Ханкенди. Прекращение 44-дневной войны 10 ноября 2020 года позволило нам без единого выстрела вернуть Агдамский, Кяльбаджарский и Лачынский районы.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.

Подчеркнув, что это было частью подписанного Арменией акта о капитуляции и нашим требованием, глава государства сказал, что Армения была вынуждена выполнить это требование.

"Потому что она увидела силу Вооруженных сил Азербайджана на поле боя и волю политического руководства Азербайджана в политической плоскости. Освобождение Агдамского, Лачынского, Кяльбаджарского районов без единого выстрела спасло жизни тысячам наших молодых людей. Мы бы в любом случае освободили эти районы на поле боя. Однако число наших шехидов могло быть больше", - отметил президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: Liberation of Aghdam, Lachin, Kalbajar without single shot being fired saved lives of thousands of our young people
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Ağdamın, Laçının, Kəlbəcərin bir güllə atılmadan azad olunması minlərlə gəncimizin həyatını xilas etdi"

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