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Президент: Освободить такую неприступную крепость, как Шуша, удалось только благодаря духу и силе азербайджанского солдата

Президент: Освободить такую неприступную крепость, как Шуша, удалось только благодаря духу и силе азербайджанского солдата "Наша славная победа вошла в военные учебники высших школ различных стран, и это отмечают многие военные эксперты. Освободить территорию с очень сложным рельефом, такую неприступную крепость, как Шуша, всего за 44 дня стало возможным только благодаря духу
Внутренняя политика
27 июня 2022 г. 10:52
Президент: Освободить такую неприступную крепость, как Шуша, удалось только благодаря духу и силе азербайджанского солдата

"Наша славная победа вошла в военные учебники высших школ различных стран, и это отмечают многие военные эксперты. Освободить территорию с очень сложным рельефом, такую неприступную крепость, как Шуша, всего за 44 дня стало возможным только благодаря духу и силе азербайджанского солдата".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на торжественной церемонии, посвященной вручению боевого знамени воинской части коммандос в рамках визита в Кяльбаджарский район 26 июня - в День Вооруженных сил.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bütün dünya azərbaycanlıları yaşadıqları yerlərdə başlarını dik tutub qalib xalqın nümayəndələri kimi yaşayırlar"

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