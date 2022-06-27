Президент: Освободить такую неприступную крепость, как Шуша, удалось только благодаря духу и силе азербайджанского солдата

"Наша славная победа вошла в военные учебники высших школ различных стран, и это отмечают многие военные эксперты. Освободить территорию с очень сложным рельефом, такую неприступную крепость, как Шуша, всего за 44 дня стало возможным только благодаря духу

"Наша славная победа вошла в военные учебники высших школ различных стран, и это отмечают многие военные эксперты. Освободить территорию с очень сложным рельефом, такую неприступную крепость, как Шуша, всего за 44 дня стало возможным только благодаря духу и силе азербайджанского солдата".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на торжественной церемонии, посвященной вручению боевого знамени воинской части коммандос в рамках визита в Кяльбаджарский район 26 июня - в День Вооруженных сил.