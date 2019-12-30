Президент освободил от должностей судей и председателей ряда судов - СПИСОК

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых вопросах, связанных с изменением должностей судей и председателей ряда судов первой инстанции.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в связи с изменением должностей от занимаемых должностей освободили следующих судей и председателей судов:

Абыева Наримана Ибрагим оглу - от должности судьи Сумгайытского городского суда

Ахундова Эмина Тахир оглу - от должности судьи Низаминского районного суда города Гянджа

Ахундову Зейнаб Али гызы - от должности судьи Хазарского районного суда города Баку

Бурджаева Имрана Рамазан оглу - от должности судьи Сабунчинского районного суда города Баку

Алиева Эмина Зохраб оглу - от должности судьи Бинагадинского районного суда города Баку

Алиеву Айтен Гейдар гызы - от должности судьи Сабаильского районного суда города Баку

Гасанову Шалалу Акиф гызы - от должности судьи Насиминского районного суда города Баку

Гусейнова Араза Фиридун оглу - от должности судьи Ясамальского районного суда города Баку

Гусейнова Эльнура Гейдар оглу - от должности судьи Нахчыванского городского суда Нахчыванской Автономной Республики

Гусейнова Пярвиза Актив оглу - от должности судьи Насиминского районного суда города Баку

Гараеву Мехрибан Джафар гызы - от должности судьи Сабунчинского районного суда города Баку

Гасымова Фарруха Гусейнага оглу - от должности судьи Бинагадинского районного суда города Баку

Мамедова Джейхуна Башир оглу - от должности судьи Сумгайытского городского суда

Мамедова Рашада Сейлан оглу - от должности судьи Товузского районного суда

Новрузова Сахавата Гусейн оглу - от должности судьи Суда по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики

Османова Усамеддина Идаят оглу - от должности судьи и председателя Мингячевирского городского суда

Садигова Зульфугара Ахмед оглу - от должности судьи Абшеронского районного суда

Салманова Эльшана Физули оглу - от должности судьи Военного суда Нахчыванской Автономной Республики

Тагиева Хагани Гахраман оглу - от должности судьи Губинского районного суда

Согласно распоряжению, судьями и председателями судов первой инстанции назначили следующих лиц:

Рзаева Рашида Шукюр оглу - судьей и председателем Хатаинского районного суда города Баку

Алиева Ислама Али оглу - судьей и председателем Ясамальского районного суда города Баку

Аббасова Натига Мехди оглу - судьей и председателем Агстафинского районного суда

Нуриева Мехмана Багыш оглу - судьей и председателем Джебраильского районного суда

Судьями судов первой инстанции назначили следующих лиц:

Гейдарова Фаига Ингилаб оглу - судьей Суда по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики

Мустафаева Этибара Мустафа оглу - судьей Бинагадинского районного суда города Баку

Тагиева Заура Музаффар оглу - судьей Хазарского районного суда города Баку

Керимли Рустама Лятиф оглу - судьей Сабунчинского районного суда города Баку

Асадову Тахиру Алиф гызы - судьей Сабунчинского районного суда города Баку

Сулейманову Шахлу Энвер гызы - судьей Сабаильского районного суда города Баку

Дашдамирова Рауфа Магеррамали оглу - судьей Ясамальского районного суда города Баку

Иманова Халига Халыг оглу - судьей Кюрдамирского районного суда

Алекберова Афгана Газанфар оглу - судьей Сумгайытского городского суда

Мамедова Эльчина Гудрат оглу - судьей Сумгайытского городского суда

Рзаева Кямиля Аллахгулу оглу - судьей Тертерского районного суда

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года.