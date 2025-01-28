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Президент: Основу работ, проводимых на освобожденных территориях, составляют транспортные проекты

Президент: Основу работ, проводимых на освобожденных территориях, составляют транспортные проекты Основу работ, проводимых на освобожденных территориях, составляют транспортные проекты. Около 3400 километров автомобильных дорог – пока реализовано или реализовывается общей сложностью 44 проекта автомобильных дорог.
Внутренняя политика
28 января 2025 г. 16:07
Президент: Основу работ, проводимых на освобожденных территориях, составляют транспортные проекты

Основу работ, проводимых на освобожденных территориях, составляют транспортные проекты. Около 3400 километров автомобильных дорог – пока реализовано или реализовывается общей сложностью 44 проекта автомобильных дорог.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам транспорта.

Глава государства отметил, что в то же время предусмотрено строительство 45 тоннелей, 447 мостов, 16 виадуков. Из них завершено строительство 28 тоннелей, 392 мостов и 9 виадуков.

"Построено 60 процентов железной дороги Горадиз-Агбенд, 94 процента железной дороги Барда-Агдам", - добавил президент Азербайджана.

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Версия на английском языке President: Transport projects are the backbone of work in liberated territories

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