Президент: "Основная идея модели успешного развития Азербайджана заключается в том, что проводимая в нашей стране политика поддерживается народом"

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Основная идея модели успешного развития Азербайджана заключается в том, что проводимая в нашей стране политика поддерживается народом".

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг.

"В последние 15 лет в мире происходили различные процессы. Мир очень изменился. Пятнадцать лет назад ситуация была совершенно иной, сегодня возрастают риски, угрозы, очаги конфликтов, войн, и эта тенденция, к сожалению, усиливается. В нашем регионе, на Ближнем Востоке, пространстве СНГ, в непосредственной близости от нас происходили и сегодня происходят крайне опасные процессы. Они привели к большим бедствиям. Миллионы людей страдают от войн. Миллионы людей погибли, получили ранения, пропали без вести, оказались в положении беженцев и переселенцев. Большинство территорий некоторых стран полностью разрушены. Это – большая гуманитарная катастрофа. Мы, можно сказать, ежедневно наблюдаем это в средствах массовой информации, и, к сожалению, данная тенденция продолжается. На фоне всей этой негативной картины наше правительство, реализуя свою стратегию уверенного, динамичного развития, ведет страну вперед", - сказал Президент Азербайджана.

"Недалекая история наглядно продемонстрировала, что при нарушении стабильности страны оказываются в очень тяжелом, неуправляемом положении, экономика разваливается, промышленность парализуется, люди страдают, и для выхода из этой ситуации впоследствии необходимы десятки лет. Основная идея модели успешного развития Азербайджана заключается в том, что проводимая в нашей стране политика поддерживается народом. Потому что эта политика рассчитана на улучшение его благосостояния. Эта политика рассчитана на превращение нашей страны в сильное государство. Именно в результате этой политики Азербайджан сегодня открыто говорит свое слово с различных трибун мира, проводит независимую политику, полностью защищает свои интересы.

Проведенные в Азербайджане экономические, политические реформы, усиление нашей страны позволили нам уберечь себя от происходящих в мире рискованных процессов. Еще раз хочу сказать: основная цель нашей внешней политики заключается в том, чтобы она позволяла управлять возможными рисками, исходящими извне, сокращать, устранять их. Мы добиваемся этого. В течение последних 15 лет азербайджанский народ живет в условиях мира и спокойствия. Азербайджанский народ спокойно живет, творит, созидает. Считаю, что каждый патриот может по праву гордиться своей страной, сегодняшним Азербайджаном", - заявил Президент Ильхам Алиев.