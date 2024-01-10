Президент: Операции "Фаррух", "Сарыбаба-Гырхгыз", "Возмездие" были целенаправленными операциями

События 23 апреля – очень важная дата. Мы начали контролировать все границы и еще раз показали, что являемся хозяевами этих земель.

События 23 апреля – очень важная дата. Мы начали контролировать все границы и еще раз показали, что являемся хозяевами этих земель.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Напомнив, что до 23 апреля азербайджанская сторона неоднократно демонстрировала Армении и местным сепаратистам, что Карабах – это наша земля, что операции "Фаррух", "Сарыбаба-Гырхгыз", "Возмездие" являются важными проведенными нами военными операциями, глава государства отметил: "В результате этих операций стратегические холмы и высоты Карабахского региона, которые в то время не находились под нашим контролем, были взяты нами, и это имело очень большое значение для операции 19-20 сентября. Иными словами, эти операции были выбраны не стихийно, это были целенаправленные операции".