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Президент: Операции "Фаррух", "Сарыбаба-Гырхгыз", "Возмездие" были целенаправленными операциями

Президент: Операции "Фаррух", "Сарыбаба-Гырхгыз", "Возмездие" были целенаправленными операциями События 23 апреля – очень важная дата. Мы начали контролировать все границы и еще раз показали, что являемся хозяевами этих земель.
Внутренняя политика
10 января 2024 г. 20:29
Президент: Операции Фаррух, Сарыбаба-Гырхгыз, Возмездие были целенаправленными операциями

События 23 апреля – очень важная дата. Мы начали контролировать все границы и еще раз показали, что являемся хозяевами этих земель.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Напомнив, что до 23 апреля азербайджанская сторона неоднократно демонстрировала Армении и местным сепаратистам, что Карабах – это наша земля, что операции "Фаррух", "Сарыбаба-Гырхгыз", "Возмездие" являются важными проведенными нами военными операциями, глава государства отметил: "В результате этих операций стратегические холмы и высоты Карабахского региона, которые в то время не находились под нашим контролем, были взяты нами, и это имело очень большое значение для операции 19-20 сентября. Иными словами, эти операции были выбраны не стихийно, это были целенаправленные операции".

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Версия на английском языке President: ‘Farrukh,’ ‘Saribaba-Girkhgiz,’ ‘Revenge’ operations were goal-oriented operations
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Fərrux", "Sarıbaba-Qırxqız", "Qisas" əməliyyatları məqsədyönlü əməliyyatlar idi"

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