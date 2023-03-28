Президент: Одной из главных задач для нас является обеспечение безопасности Лачынского района

Отныне одной из главных задач для нас является как обеспечение безопасности Лачынского района, так и скорейшее возвращение туда бывших вынужденных переселенцев.

Отныне одной из главных задач для нас является как обеспечение безопасности Лачынского района, так и скорейшее возвращение туда бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с Масимом Мамедовым в связи с назначением его специальным представителем президента в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

Говоря о предпринятых шагах по обеспечению безопасности Лачынского района, глава государства сказал: "Все инженерно-фортификационные работы вдоль границы с Арменией находятся на стадии завершения. Таким образом, сегодня в направлении азербайджано-армянской границы у нас очень выгодные позиции, укрепляемся на этих позициях и останемся на этих позициях".