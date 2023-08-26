Президент: Одержав историческую Победу, мы всему миру продемонстрировали силу, волю азербайджанского народа

Сегодня мы празднуем как в Шуше, так и в Лачыне, к тому же вернулись жители, вернулась жизнь.

Сегодня мы празднуем как в Шуше, так и в Лачыне, к тому же вернулись жители, вернулась жизнь.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления на праздничном мероприятии, посвященном "Дню города Лачын".

"Мы с гордостью живем на своих родных землях. Каждый лачынец, каждый бывший вынужденный переселенец сегодня живет с чувством гордости. Каждый азербайджанец, все граждане Азербайджана во всех уголках страны, азербайджанцы мира живут с чувством гордости за то, что мы, одержав историческую Победу, продемонстрировали всему миру силу, волю азербайджанского народа, и мы вернулись на свои земли, проливая кровь", - подчеркнул глава государства.

Отметив, что единственным выходом возвращения на наши земли была война, Президент сказал: "Мы вели справедливую войну, мы сражались, воевали на своей земле. Мы не заримся на земли других стран, но и свои земли никому не отдадим".