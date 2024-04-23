Президент: Образование молодого поколения является одним из наших главных приоритетов

Мы работаем в направлении предоставления образования молодому поколению. Это один из наших главных приоритетов.

Мы работаем в направлении предоставления образования молодому поколению. Это один из наших главных приоритетов.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 23 апреля в ходе выступления на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА.

Подчеркнув, что у Азербайджана и его международных партнеров есть специальные программы в этой области, глава государства отметил: "Существует специальная президентская программа по обучению молодого поколения в ведущих международных университетах".