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Президент обратился к участникам V форума солидарности азербайджанских волонтеров

Президент обратился к участникам V форума солидарности азербайджанских волонтеров Президент Ильхам Алиев обратился к участникам V форума солидарности азербайджанских волонтеров.
Внутренняя политика
5 декабря 2022 г. 17:40
Президент обратился к участникам V форума солидарности азербайджанских волонтеров

Президент Ильхам Алиев обратился к участникам V форума солидарности азербайджанских волонтеров.

Как сообщает Report, в тексте обращения говорится:

"Дорогая молодежь!

Искренне приветствую вас – участников V форума солидарности азербайджанских волонтеров, поздравляю всех вас с Международным днем волонтера, желаю каждому из вас здоровья и успехов в дальнейших делах.

Традиции волонтерства и добра занимают особое место в системе прошедших испытание веками национально-духовных ценностей нашего народа. С благословения великого лидера Гейдара Алиева волонтерское движение, получившее размах в нашей стране с 90-х годов прошлого века, расширилось и обрело новый смысл и содержание именно на основе этих ценностей.

Волонтерство, воплощающее в себе совместную деятельность граждан, общества и государства, сегодня является одним из важных направлений нашей молодежной политики. Объявление 2020 года в нашей республике "Годом волонтеров" является проявлением того, какое большое значение Азербайджанское государство придает волонтерскому движению.

В настоящее время в нашей стране существует системное и динамично развивающееся волонтерское движение. Отчетливо чувствуется вклад волонтеров в социальной сфере, секторе общественных услуг. Они осуществляют безвозмездную деятельность в интересах общества и принимают активное участие в успешном проведении различных культурных мероприятий, спортивных соревнований, экологических и социальных акций, пропагандистских и просветительских кампаний, оказании государственных услуг гражданам. Тысячи добровольцев с честью выполнили священный сыновний долг перед Азербайджаном во время 44-дневной Отечественной войны.

После блестящей Победы, одержанной нами в войне, для нашей страны уже началась новая эпоха. Подвиг, проявленный на поле сражений, наш народ демонстрирует и в широкомасштабных созидательных и восстановительных работах, направленных на возрождение жизни на освобожденных землях. Верю, что вы, волонтеры, мобилизовав все силы и способности, будете также идти в авангарде процесса успешной реализации Великого Возвращения. Желаю вам успехов в вашей деятельности во имя этой благородной цели".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan addresses participants of 5th Solidarity Forum of Azerbaijani Volunteers
Версия на азербайджанском языке Prezident Azərbaycan könüllülərinin V həmrəylik forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

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