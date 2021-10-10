Президент: Об этой войне будет написано еще много книг, статей, участники войны будут делиться воспоминаниями

Президент: Об этой войне будет написано еще много книг, статей, участники войны будут делиться воспоминаниями

"Говоря о победе, мы, конечно же, должны отметить солидарность нашего народа. Потому что азербайджанский народ встал за спиной нашей армии, встал за моей спиной, поверил в нас и был уверен, что мы завоюем историческую победу и так и произошло. Азербайджан

https://static.report.az/photo/1935ebf5-b660-3659-8dca-757ad13416f8.jpg https://static.report.az/photo/1935ebf5-b660-3659-8dca-757ad13416f8.jpg Ильхам Алиев