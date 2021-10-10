О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент: Об этой войне будет написано еще много книг, статей, участники войны будут делиться воспоминаниями

Президент: Об этой войне будет написано еще много книг, статей, участники войны будут делиться воспоминаниями "Говоря о победе, мы, конечно же, должны отметить солидарность нашего народа. Потому что азербайджанский народ встал за спиной нашей армии, встал за моей спиной, поверил в нас и был уверен, что мы завоюем историческую победу и так и произошло. Азербайджан
Внутренняя политика
10 октября 2021 г. 12:34
Президент: Об этой войне будет написано еще много книг, статей, участники войны будут делиться воспоминаниями
Ильхам Алиев

"Говоря о победе, мы, конечно же, должны отметить солидарность нашего народа. Потому что азербайджанский народ встал за спиной нашей армии, встал за моей спиной, поверил в нас и был уверен, что мы завоюем историческую победу и так и произошло. Азербайджан завоевал историческую победу".

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительном выступлении во время встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

Глава государства отметил, что об этой войне будет написано еще много книг, статей, участники войны будут делиться своими воспоминаниями.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bu müharibə haqqında hələ çoxlu kitablar, məqalələr yazılacaq, müharibə iştirakçıları öz xatirələrini bölüşəcəklər"

Самое читаемое

Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
5 октября 2021 г. 10:32
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
5 октября 2021 г. 03:16
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
7 октября 2021 г. 21:16
Генсек Рады азербайджанцев: В Украине много азербайджанцев, которыми заслуженно гордятся оба народа
ФотоГенсек Рады азербайджанцев: В Украине много азербайджанцев, которыми заслуженно гордятся оба народа
4 октября 2021 г. 18:29
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
6 октября 2021 г. 12:58
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
9 октября 2021 г. 17:45
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
6 октября 2021 г. 09:28
В Азербайджане закрыт офис представителя Верховного лидера Ирана
В Азербайджане закрыт офис представителя Верховного лидера Ирана
5 октября 2021 г. 15:43
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
8 октября 2021 г. 11:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi