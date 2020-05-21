Президент ОАЭ поздравил Ильхама Алиева

Президент ОАЭ поздравил Ильхама Алиева

21 мая, 2020 16:57

https://report.az/storage/news/c1d89ab09c3d5e6914396f865ae74187/720d9246-68ec-4beb-96f2-26a835723117_292.jpg Президент Объединенных Арабских Эмиратов Xалифа бин Зайд Аль Нахайян направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится: "Уважаемый господин президент. Передаю Вам и дружественному народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Прошу Вас передать Вашему народу, что народ Объединенных Арабских Эмиратов испытывает чувство большой гордости по случаю этого праздника. Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья и постоянных успехов, народу Азербайджана – благосостояния и прогресса. Господин президент, прошу принять мое высочайшее уважение и почтение".

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