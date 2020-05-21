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Президент ОАЭ поздравил Ильхама Алиева

Президент ОАЭ поздравил Ильхама Алиева

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Xалифа бин Зайд Аль Нахайян направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый господин президент.

Передаю Вам и дружественному народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Прошу Вас передать Вашему народу, что народ Объединенных Арабских Эмиратов испытывает чувство большой гордости по случаю этого праздника.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья и постоянных успехов, народу Азербайджана – благосостояния и прогресса.

Господин президент, прошу принять мое высочайшее уважение и почтение".

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