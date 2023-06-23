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Президент о приоритетных задачах, стоящих сегодня перед страной

Президент о приоритетных задачах, стоящих сегодня перед страной Наша успешная экономическая политика позволяет нам выделять необходимые государственные средства на строительство армии, закупку нового оружия, новой техники, создание новых боевых соединений.
Внутренняя политика
23 июня 2023 г. 13:52
Президент о приоритетных задачах, стоящих сегодня перед страной

Наша успешная экономическая политика позволяет нам выделять необходимые государственные средства на строительство армии, закупку нового оружия, новой техники, создание новых боевых соединений.

Как сообщает Report, об этом 23 июня сказал президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

Подчеркнув, что недавно в государственный бюджет были внесены дополнения, глава государства сказал: "Государственный бюджет этого года является рекордным в истории независимого Азербайджана. Но, несмотря на это, как только у нас появились дополнительные средства, мы выделили новую крупную сумму на увеличение бюджета. Здесь были определены два основных направления - сегодня одним из приоритетных вопросов для нас является строительство армии, другим - восстановление Карабаха и Восточного Зангезура".

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Версия на английском языке President announces priority matters for country today
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev ölkə qarşısında dayanan prioritet məsələləri açıqlayıb

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