Президент о деятельности Рамина Гулузаде

"Я доволен работой министра, который занимал эту должность до вас".
Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 26 января в ходе приема в видеоформате Рашада Набиева в связи с назначением его министром транспорта, связи и высоких технологий.
"Он тоже с честью выполнял свой служебный долг, решил многие важные вопросы, обеспечил развитие Азербайджана в данной сфере. Однако всюду идут реформы, они неизбежны, перед страной стоят новые задачи. Считаю, что вы сможете справиться с этими задачами. Во всяком случае, надеюсь на это. Еще раз хочу отметить, что это – оказанное вам высокое доверие и большая ответственность для вас. Вы должны оправдать эту ответственность своей работой", - сказал глава государства.
Сегодня распоряжением Президента Рамин Намиг оглу Гулузаде был освобожден от должности министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики.