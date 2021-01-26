Президент о деятельности Рамина Гулузаде

"Я доволен работой министра, который занимал эту должность до вас"

"Я доволен работой министра, который занимал эту должность до вас".

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 26 января в ходе приема в видеоформате Рашада Набиева в связи с назначением его министром транспорта, связи и высоких технологий.

"Он тоже с честью выполнял свой служебный долг, решил многие важные вопросы, обеспечил развитие Азербайджана в данной сфере. Однако всюду идут реформы, они неизбежны, перед страной стоят новые задачи. Считаю, что вы сможете справиться с этими задачами. Во всяком случае, надеюсь на это. Еще раз хочу отметить, что это – оказанное вам высокое доверие и большая ответственность для вас. Вы должны оправдать эту ответственность своей работой", - сказал глава государства.

Сегодня распоряжением Президента Рамин Намиг оглу Гулузаде был освобожден от должности министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики.