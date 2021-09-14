О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент новым главам ИВ: Cледует всегда помнить об участи работавших до вас

Президент новым главам ИВ: Cледует всегда помнить об участи работавших до вас "Вам также необходимо постараться привлечь в районы инвестиции, как местные, так и иностранные. Здесь тоже надо проявить активность, так как без частных инвестиций наша страна не может развиваться так, как хотелось бы. Государство не может брать все на се
Внутренняя политика
14 сентября 2021 г. 15:06
Президент новым главам ИВ: Cледует всегда помнить об участи работавших до вас
Ильхам Алиев

"Вам также необходимо постараться привлечь в районы инвестиции, как местные, так и иностранные. Здесь тоже надо проявить активность, так как без частных инвестиций наша страна не может развиваться так, как хотелось бы. Государство не может брать все на себя".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече в видеоформате с главой Исполнительной власти Джалилабадского района Рафиком Джалиловым и главой Исполнительной власти Шамкирского района Рашадом Тагиевым.

"Вся эта работа по созиданию и благоустройству по всей стране и без того проделана по линии государственных инвестиций, следует создать условия для предпринимателей. Необходимо создать возможности для предпринимателей, чтобы они вкладывали средства, создавали рабочие места. Однако предприниматель, желающий работать, в ряде случаев сталкивается с проблемами, против него выдвигаются какие-то необоснованные требования, у него пытаются получить долю, и обиженный предприниматель уходит, не создав ни рабочих мест, ни предприятия. Имеют место и такие факты. Этому тоже надо положить конец. Предприниматель должен быть уверен в том, что он будет платить только государственный налог, вот и все. В частности, следует учесть, что как в Джалилабадском, так и Шамкирском районе имеется очень большой потенциал, есть плодородные земли, человеческие ресурсы, подготовленный кадровый потенциал. Достаточно большим является и население обоих районов. В сравнении с другими районами есть огромный промышленный и сельскохозяйственный, туристический потенциал. Это необходимо эффективно использовать. Посмотрите, государство сделало все, проложены прекрасные дороги, газовые линии, электрические, водные коммуникации, созданы оросительные системы, водохранилища, построены больницы, школы, спортивные сооружения. Остальную работу должны проделать руководители на местах. Это тоже одно из моих поручений вам, хочу еще раз сказать, что вам следует работать так, чтобы люди были довольны вами, чтобы дела в районах шли хорошо, имело место развитие, созидание, благоустройство. В этом случае вы получите от меня высокую оценку. Что вас ждет в противном случае – вам следует всегда помнить об участи работавших до вас", - сказал глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President to district heads: "You should always be mindful of the experience of those who worked before you"
Версия на азербайджанском языке Prezident yeni icra başçılarına: "Sizdən əvvəl işləyənlərin aqibəti daim sizin gözünüzün qabağında olmalıdır"

Другие новости из категории

Новые главы ИВ дали обещание президенту Ильхаму Алиеву
Новые главы ИВ дали обещание президенту Ильхаму Алиеву
14 сентября 2021 г. 15:30
Ильхам Алиев: Если кто-то встанет на неверный путь, мы рано или поздно узнаем об этом
Ильхам Алиев: Если кто-то встанет на неверный путь, мы рано или поздно узнаем об этом
14 сентября 2021 г. 15:29
Президент: Если бы не было фактов коррупции, посмотрите, насколько вырос бы наш госбюджет
Президент: Если бы не было фактов коррупции, посмотрите, насколько вырос бы наш госбюджет
14 сентября 2021 г. 15:23
Ильхам Алиев: Люди, работавшие на этих должностях до вас, втянулись в коррупцию
Ильхам Алиев: Люди, работавшие на этих должностях до вас, втянулись в коррупцию
14 сентября 2021 г. 15:21
Ильхам Алиев о присвоении чиновниками собранных на местах средств
Ильхам Алиев о присвоении чиновниками собранных на местах средств
14 сентября 2021 г. 15:17
Глава государства: В ряде случаев предприниматели сталкиваются с проблемами
Глава государства: В ряде случаев предприниматели сталкиваются с проблемами
14 сентября 2021 г. 15:17
Президент Азербайджана: Сегодня снабжение природным газом по стране достигло 96-97%
Президент Азербайджана: Сегодня снабжение природным газом по стране достигло 96-97%
14 сентября 2021 г. 15:15
Глава государства: Большая работа проделана в связи с социальной инфраструктурой
Глава государства: Большая работа проделана в связи с социальной инфраструктурой
14 сентября 2021 г. 15:11
Ильхам Алиев: Государственный чиновник должен быть образцом
Ильхам Алиев: Государственный чиновник должен быть образцом
14 сентября 2021 г. 15:08
Президент: На тендерах обычно побеждали компании, близкие к главе ИВ
Президент: На тендерах обычно побеждали компании, близкие к главе ИВ
14 сентября 2021 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi