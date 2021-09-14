Президент новым главам ИВ: Cледует всегда помнить об участи работавших до вас

"Вам также необходимо постараться привлечь в районы инвестиции, как местные, так и иностранные. Здесь тоже надо проявить активность, так как без частных инвестиций наша страна не может развиваться так, как хотелось бы. Государство не может брать все на се

"Вам также необходимо постараться привлечь в районы инвестиции, как местные, так и иностранные. Здесь тоже надо проявить активность, так как без частных инвестиций наша страна не может развиваться так, как хотелось бы. Государство не может брать все на себя".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече в видеоформате с главой Исполнительной власти Джалилабадского района Рафиком Джалиловым и главой Исполнительной власти Шамкирского района Рашадом Тагиевым.

"Вся эта работа по созиданию и благоустройству по всей стране и без того проделана по линии государственных инвестиций, следует создать условия для предпринимателей. Необходимо создать возможности для предпринимателей, чтобы они вкладывали средства, создавали рабочие места. Однако предприниматель, желающий работать, в ряде случаев сталкивается с проблемами, против него выдвигаются какие-то необоснованные требования, у него пытаются получить долю, и обиженный предприниматель уходит, не создав ни рабочих мест, ни предприятия. Имеют место и такие факты. Этому тоже надо положить конец. Предприниматель должен быть уверен в том, что он будет платить только государственный налог, вот и все. В частности, следует учесть, что как в Джалилабадском, так и Шамкирском районе имеется очень большой потенциал, есть плодородные земли, человеческие ресурсы, подготовленный кадровый потенциал. Достаточно большим является и население обоих районов. В сравнении с другими районами есть огромный промышленный и сельскохозяйственный, туристический потенциал. Это необходимо эффективно использовать. Посмотрите, государство сделало все, проложены прекрасные дороги, газовые линии, электрические, водные коммуникации, созданы оросительные системы, водохранилища, построены больницы, школы, спортивные сооружения. Остальную работу должны проделать руководители на местах. Это тоже одно из моих поручений вам, хочу еще раз сказать, что вам следует работать так, чтобы люди были довольны вами, чтобы дела в районах шли хорошо, имело место развитие, созидание, благоустройство. В этом случае вы получите от меня высокую оценку. Что вас ждет в противном случае – вам следует всегда помнить об участи работавших до вас", - сказал глава государства.