О нас

Президент: Новая модель управления должна внедряться во всех других частях нашей страны

Президент: Новая модель управления должна внедряться во всех других частях нашей страны После этого назначения мои спецпредставители приступят к работе, можно сказать, практически в большинстве освобожденных районов.
Внутренняя политика
28 марта 2023 г. 14:36
Президент: Новая модель управления должна внедряться во всех других частях нашей страны

После этого назначения мои спецпредставители приступят к работе, можно сказать, практически в большинстве освобожденных районов.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем президента в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

Отметив, что на освобожденных территориях должен внедряться и еще внедряется и новый метод управления, глава государства подчеркнул: "В будущем это должно быть реализовано во всех других частях нашей страны в качестве новой модели управления. То есть, это и большая работа по строительству, и вместе с тем новый метод управления. Уверен, что все это во многом будет способствовать всестороннему развитию не только освобожденных районов, но и нашей страны в целом".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President: 'New governance model should be applied to all other parts of our country'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Yeni idarəetmə modeli ölkəmizin bütün digər hissələrində də tətbiq edilməlidir"

Самое читаемое

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве
22 марта 2023 г. 02:30
В Турции для участия в парламентских выборах зарегистрирована кандидатура Дарьи Акдемир
В Турции для участия в парламентских выборах зарегистрирована кандидатура Дарьи Акдемир
22 марта 2023 г. 14:59
Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции
Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции
24 марта 2023 г. 01:26
Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
24 марта 2023 г. 13:52
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
24 марта 2023 г. 23:49
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
27 марта 2023 г. 11:28
МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
28 марта 2023 г. 12:52
Джонсон и Трасс намерены голосовать против ключевого аспекта сделки по Brexit
Джонсон и Трасс намерены голосовать против ключевого аспекта сделки по Brexit
22 марта 2023 г. 14:47
Срок эксплуатации второго блока Армянской АЭС продлят до 2036 года
Срок эксплуатации второго блока Армянской АЭС продлят до 2036 года
23 марта 2023 г. 13:20
В США пилот самолета потерял сознание во время полета
В США пилот самолета потерял сознание во время полета
24 марта 2023 г. 01:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi