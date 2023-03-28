Президент: Новая модель управления должна внедряться во всех других частях нашей страны

После этого назначения мои спецпредставители приступят к работе, можно сказать, практически в большинстве освобожденных районов.

После этого назначения мои спецпредставители приступят к работе, можно сказать, практически в большинстве освобожденных районов.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем президента в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

Отметив, что на освобожденных территориях должен внедряться и еще внедряется и новый метод управления, глава государства подчеркнул: "В будущем это должно быть реализовано во всех других частях нашей страны в качестве новой модели управления. То есть, это и большая работа по строительству, и вместе с тем новый метод управления. Уверен, что все это во многом будет способствовать всестороннему развитию не только освобожденных районов, но и нашей страны в целом".