Президент: Новая электростанция станет также очередным вкладом в энергобезопасность Европы

Сейчас начинается новый период города Мингячевир как центра электроэнергетики Азербайджана, и не только Азербайджана, но и всего Кавказа. Станция мощностью около 1300 мегаватт, конечно же, значительно усилит наш потенциал.

Сейчас начинается новый период города Мингячевир как центра электроэнергетики Азербайджана, и не только Азербайджана, но и всего Кавказа. Станция мощностью около 1300 мегаватт, конечно же, значительно усилит наш потенциал.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

Подчеркнув, что новая электростанция станет очередным вкладом в энергетическую безопасность Азербайджана, глава государства отметил: "Будут созданы сотни новых рабочих мест, и, таким образом, Азербайджан, используя свои возможности в полной мере, не только удовлетворит внутренний спрос, но и предпримет еще большие шаги в области электроэнергетики и природного газа, потому что на строящейся новой станции расход условного топлива достаточно низок, и это позволит сэкономить около 800 миллионов кубометров или 1 миллиард кубометров газа в год".

Президент Ильхам Алиев сказал, что поскольку сегодня на европейском пространстве есть большой спрос на азербайджанский газ, то это в то же время станет очередным вкладом в энергобезопасность Европы.