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Президент: Никто не может разговаривать с Азербайджаном на языке угроз и ультиматумов

Президент: Никто не может разговаривать с Азербайджаном на языке угроз и ультиматумов Мы смогли защитить свое достоинство и смогли защитить свои интересы, сломав все направленные на нас стрелы. Лишних слов не надо, все и так очевидно.
Внутренняя политика
11 июля 2023 г. 18:56
Президент: Никто не может разговаривать с Азербайджаном на языке угроз и ультиматумов

Мы смогли защитить свое достоинство и смогли защитить свои интересы, сломав все направленные на нас стрелы. Лишних слов не надо, все и так очевидно.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за шесть месяцев этого года.

"Все уже видят и должны видеть и знать, что никто не может разговаривать с Азербайджаном на языке угроз и ультиматумов. Я думаю, что таких попыток больше не будет", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycanla hədə-qorxu, ultimatum dili ilə heç kim danışa bilməz"

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