Президент: Никто не может разговаривать с Азербайджаном на языке угроз и ультиматумов

Мы смогли защитить свое достоинство и смогли защитить свои интересы, сломав все направленные на нас стрелы. Лишних слов не надо, все и так очевидно.

Мы смогли защитить свое достоинство и смогли защитить свои интересы, сломав все направленные на нас стрелы. Лишних слов не надо, все и так очевидно.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за шесть месяцев этого года.

"Все уже видят и должны видеть и знать, что никто не может разговаривать с Азербайджаном на языке угроз и ультиматумов. Я думаю, что таких попыток больше не будет", - подчеркнул глава государства.