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Президент: Никто не может говорить с нами на языке диктата и ультиматума!

Президент: Никто не может говорить с нами на языке диктата и ультиматума! Мы предлагаем силам, которые находятся далеко от нашего региона, но преследуют свою политическую повестку дня и использует армянский народ как инструмент, эксплуатирует его и в трудный момент, как говорится, предали его, мошенникам и коррумпированным поли
Внутренняя политика
20 сентября 2023 г. 22:58
Президент: Никто не может говорить с нами на языке диктата и ультиматума!

Мы предлагаем силам, которые находятся далеко от нашего региона, но преследуют свою политическую повестку дня и использует армянский народ как инструмент, эксплуатирует его и в трудный момент, как говорится, предали его, мошенникам и коррумпированным политикам отстать от нас.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу 20 сентября.

Напомнив, что Южный Кавказ на протяжении веков был местом распрей, войн и кровавых столкновений, глава государства сказал: "Довольно! Мы требуем это".

Отметив, что позиция, продемонстрированная армянским государством вчера и сегодня, вселяет надежду, президент Ильхам Алиев сказал, что недалек тот день, когда Азербайджан и Армения урегулируют имеющиеся между ними вопросы, подпишут мирный договор, и страны Южного Кавказа начнут работать над будущим сотрудничеством в трехстороннем формате.

Глава государства также предупредил тех, кто пренебрежительно смотрит на нас.

"Должен также сказать, что те, кто пренебрежительно смотрит на нас, зарится на наши земли, не может переварить наши успехи, никогда не должны забывать, что "железный кулак" на месте и он всегда будет на месте! Никто не может говорить с нами языком диктата и ультиматума! Пусть никто этого не забывает! И пусть не забывает, что Карабах – это Азербайджан!", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: No one can speak to us in the language of dictate and ultimatums
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Heç kim bizimlə diktat və ultimatum dili ilə danışa bilməz"

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