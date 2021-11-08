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Президент: В армянской армии было 10 тыс. дезертиров, ни один наш военный не бежал с поля боя

Президент: В армянской армии было 10 тыс. дезертиров, ни один наш военный не бежал с поля боя "Каждый год в мае противник праздновал оккупацию Шуши, священной для нас".
Внутренняя политика
8 ноября 2021 г. 14:13
Президент: В армянской армии было 10 тыс. дезертиров, ни один наш военный не бежал с поля боя

"Каждый год в мае противник праздновал оккупацию Шуши, священной для нас".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.

"В мае этого года здесь, на Джыдыр-дюзю, прошел фестиваль "Харыбюльбюль". В августе прошли Дни поэзии Вагифа, были исполнены стихи Вагифа и других гениальных поэтов...Звуки азана, призывающего к молитве в мечети Шуши, звуки мугама на Джыдыр-дюзю, чтение стихов перед мавзолеем Вагифа - все это реальность. Мы этого добились. Несмотря на все международное давление, несмотря на все угрозы, наш народ сплотился, как кулак, и мы выполнили эту историческую, славную миссию.

В течение 44 дней мы продвигались вперед каждый день, не делали ни шагу назад. В армянской армии были 10 тысяч дезертиров, при этом ни один военнослужащий азербайджанской армии не бежал с поля боя. Это наш национальный дух, это дух Азербайджана", - заявил президент.

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Версия на английском языке President Aliyev: "There were 10,000 deserters in Armenian army, none of our soldiers fled battlefield"
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Ermənistan ordusunda 10 min fərari ola-ola, Azərbaycan Ordusunda bir nəfər də döyüş meydanından qaçmırdı"

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