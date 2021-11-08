Президент: В армянской армии было 10 тыс. дезертиров, ни один наш военный не бежал с поля боя

Президент: В армянской армии было 10 тыс. дезертиров, ни один наш военный не бежал с поля боя

"Каждый год в мае противник праздновал оккупацию Шуши, священной для нас".

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