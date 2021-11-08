Президент: В армянской армии было 10 тыс. дезертиров, ни один наш военный не бежал с поля боя

"Каждый год в мае противник праздновал оккупацию Шуши, священной для нас".
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.
"В мае этого года здесь, на Джыдыр-дюзю, прошел фестиваль "Харыбюльбюль". В августе прошли Дни поэзии Вагифа, были исполнены стихи Вагифа и других гениальных поэтов...Звуки азана, призывающего к молитве в мечети Шуши, звуки мугама на Джыдыр-дюзю, чтение стихов перед мавзолеем Вагифа - все это реальность. Мы этого добились. Несмотря на все международное давление, несмотря на все угрозы, наш народ сплотился, как кулак, и мы выполнили эту историческую, славную миссию.
В течение 44 дней мы продвигались вперед каждый день, не делали ни шагу назад. В армянской армии были 10 тысяч дезертиров, при этом ни один военнослужащий азербайджанской армии не бежал с поля боя. Это наш национальный дух, это дух Азербайджана", - заявил президент.