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Президент: Независимая, принципиальная внешняя политика - наше главное направление

Президент: Независимая, принципиальная внешняя политика - наше главное направление Независимая, принципиальная внешняя политика - наше главное направление.
Внутренняя политика
23 сентября 2024 г. 15:08
Президент: Независимая, принципиальная внешняя политика - наше главное направление

Независимая, принципиальная внешняя политика - наше главное направление.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва.

"Мы никогда и никому ничего плохого не делали, никогда не вмешивались в чьи-либо дела. Но мы всегда преподавали урок тем, кто хотел вмешиваться в наши дела, чтобы они этого не делали", - заявил глава государства, отметив, что такие попытки есть и будут. Он добавил, что хотя они и не значительны, но этот фактор, конечно, всегда будет учитываться в нашей внешней политике.

"На любое желание сотрудничать с нами в двустороннем формате мы откликнемся с двойным желанием. Но если кто-то считает, что может диктовать нам что-то, безосновательно обвинять нас в чем-либо или очернять нас какими-либо средствами, а взамен ожидать нашей дружбы с ними, как ни в чем не бывало, то это ошибочное представление, этого не будет", - отметил президент.

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