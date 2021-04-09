Президент: Несправедливое распределение вакцин - вопрос, занимающий сегодня мировую повестку дня

"Мы неоднократно встречались с вами, вы много раз бывали в Баку. Но на этот раз совершаете визит в качестве президента Генеральной Ассамблеи ООН. Это - прекрасное событие. Рад, что вы посещаете Азербайджан. Должен сказать, что мы гордимся тем, что предста

"Мы неоднократно встречались с вами, вы много раз бывали в Баку. Но на этот раз совершаете визит в качестве президента Генеральной Ассамблеи ООН. Это - прекрасное событие. Рад, что вы посещаете Азербайджан. Должен сказать, что мы гордимся тем, что представитель братской страны является президентом Генеральной Ассамблеи ООН. Знаю, что, несмотря на COVID, 75-я сессия проходит успешно, и вы приложили здесь большие усилия".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 9 апреля, принимая президента 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкана Бозкыра.

"В то же время благодарю вас за оказанную нам поддержку. Как вы знаете, мы выступили с несколькими инициативами в связи с COVID. Мы провели Саммит Тюркского совета, Саммит Движения неприсоединения, добились проведения специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по COVID, и вы также оказали большую поддержку. Считаю, что последовавшие за этим события показали, что это действительно один из важных вопросов, стоящих сейчас на повестке дня. Потому что вакцинный национализм, несправедливое распределение вакцин - это вопрос, занимающий сегодня мировую повестку дня. Азербайджан был одной из первых стран, поднявших этот вопрос. Сегодня мы стараемся устранить эту несправедливость. В то же время в период COVID мы оказали материальную и гуманитарную помощь более чем 30 странам и намерены продолжать эту деятельность", - отметил президент.