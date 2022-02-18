Президент: Необходимо глубоко проанализировать ситуацию в районах, уделить особое внимание текущим проблемам

"В первую очередь, необходимо глубоко проанализировать ситуацию в районах, уделить особое внимание существующим проблемам. В последние годы в каждой части страны проводятся широкомасштабные работы по благоустройству, масштабные реформы".

"В первую очередь, необходимо глубоко проанализировать ситуацию в районах, уделить особое внимание существующим проблемам. В последние годы в каждой части страны проводятся широкомасштабные работы по благоустройству, масштабные реформы".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема в видеоформате Джошгуна Джабраилова, назначенного главой Исполнительной власти Низаминского района города Баку, Эльгина Габибуллаева, который был назначен главой Исполнительной власти Наримановского района города Баку и нового главы Исполнительной власти Кюрдамирского района Эльхана Ибрагимова.