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Президент: Необходимо глубоко проанализировать ситуацию в районах, уделить особое внимание текущим проблемам

Президент: Необходимо глубоко проанализировать ситуацию в районах, уделить особое внимание текущим проблемам "В первую очередь, необходимо глубоко проанализировать ситуацию в районах, уделить особое внимание существующим проблемам. В последние годы в каждой части страны проводятся широкомасштабные работы по благоустройству, масштабные реформы".
Внутренняя политика
18 февраля 2022 г. 12:09
Президент: Необходимо глубоко проанализировать ситуацию в районах, уделить особое внимание текущим проблемам
Ильхам Алиев

"В первую очередь, необходимо глубоко проанализировать ситуацию в районах, уделить особое внимание существующим проблемам. В последние годы в каждой части страны проводятся широкомасштабные работы по благоустройству, масштабные реформы".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема в видеоформате Джошгуна Джабраилова, назначенного главой Исполнительной власти Низаминского района города Баку, Эльгина Габибуллаева, который был назначен главой Исполнительной власти Наримановского района города Баку и нового главы Исполнительной власти Кюрдамирского района Эльхана Ибрагимова.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Rayonlarda vəziyyət dərindən təhlil edilməlidir, mövcud problemlərə xüsusi diqqət göstərilməlidir"

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