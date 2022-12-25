Президент: Наступит день, когда мы проведем такое же замечательное собрание и в Западном Азербайджане

В течение этих чуть более двух лет, прошедших после Второй Карабахской войны, у меня были многочисленные встречи с зарубежными коллегами, и могу сказать, что абсолютное большинство их спрашивали: как это произошло, как вы добились этой Победы? Я же отвечал, что для того, чтобы объяснить это, вы должны пережить то, что пережили мы, пережить эти тридцать лет.
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"Как я могу описать это? Вера, единство, вера в справедливость, в свои силы! Поэтому как народ, одержавший эту историческую Победу, мы действительно создали совершенно новую ситуацию в мировом масштабе. Даже народы, утратившие веру, сегодня тоже поверили, хотят быть похожими на нас, хотят действовать, как мы, советуются с нами.
Поэтому, отмечая сегодня здесь вместе с вами 24 декабря, хочу еще раз сказать, что и мы, и западные азербайджанцы никогда не должны терять веры. Мы должны верить и в то же время действовать, быть активными, работать. Наступит день, когда мы проведем такое же замечательное собрание и в Западном Азербайджане и будем вспоминать этот день", - подытожил глава государства.