Президент: Наступит день, когда мы проведем такое же замечательное собрание и в Западном Азербайджане

Президент: Наступит день, когда мы проведем такое же замечательное собрание и в Западном Азербайджане

В течение этих чуть более двух лет, прошедших после Второй Карабахской войны, у меня были многочисленные встречи с зарубежными коллегами, и могу сказать, что абсолютное большинство их спрашивали: как это произошло, как вы добились этой Победы? Я же отвеча

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