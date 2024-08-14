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Президент: Наши успехи на Олимпийских играх показывают, что Азербайджан - сильная спортивная держава

Президент: Наши успехи на Олимпийских играх показывают, что Азербайджан - сильная спортивная держава Олимпийские игры – это соревнование, которое занимает особое место среди всех других спортивных соревнований. Это спортивный праздник, который проводится раз в четыре года, и, конечно, каждый спортсмен, каждая страна особо готовятся к этим Играм.
Внутренняя политика
14 августа 2024 г. 14:52
Президент: Наши успехи на Олимпийских играх показывают, что Азербайджан - сильная спортивная держава

Олимпийские игры – это соревнование, которое занимает особое место среди всех других спортивных соревнований. Это спортивный праздник, который проводится раз в четыре года, и, конечно, каждый спортсмен, каждая страна особо готовятся к этим Играм.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на летних Олимпийских играх в Париже, и их тренеров.

"Наши успехи на Олимпийских играх и в предыдущие годы, и на последних Играх показывают, что Азербайджан - сильная спортивная держава. Не случайно, что на этих Играх мы вошли в число 30 сильнейших стран мира. Считаю, что 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали – это очень хороший результат", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Our successes in the Olympic Games are evidence that Azerbaijan is a strong sports nation
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Olimpiya Oyunlarındakı uğurlarımız göstərir ki, Azərbaycan güclü idman dövlətidir

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