Президент: Наша основная задача - поскорее вернуть бывших переселенцев на земли предков, и мы добьемся этого

"На освобожденных землях в нынешнем году начались широкомасштабные строительно-восстановительные работы. Могу сказать, что никогда еще в истории мировых войн строительно-восстановительные работы после них не проводились такими высокими темпами. Гражданам

"На освобожденных землях в нынешнем году начались широкомасштабные строительно-восстановительные работы. Могу сказать, что никогда еще в истории мировых войн строительно-восстановительные работы после них не проводились такими высокими темпами. Гражданам Азербайджана регулярно предоставляется информация об этих работах. Если я начну говорить об этом, то, наверное, потребуется несколько часов".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Глава государства отметил, что наша основная задача - поскорее вернуть бывших переселенцев на земли предков, и мы добьемся этого.

Отметив, что в то же время развитие наблюдается во всех уголках Азербайджана, президент сказал: " Успешно реализуется программа регионального развития. В нынешнем году благодаря многочисленным поездкам в регионы я прилагал усилия для выявления дополнительных возможностей, и мои поездки носят регулярный характер. В этом году я 47 раз совершал поездки в регионы Азербайджана, 32 из них были совершены на освобожденные земли. Только в Шуше я побывал 7 раз. Мы дали старт большой созидательной работе в Шуше. Самые широкомасштабные восстановительные работы на освобожденных землях, естественно, проводятся в Шуше. В то же время широкомасштабная работа проводится и будет проводиться в других городах и селах".