О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент: Наша основная задача - поскорее вернуть бывших переселенцев на земли предков, и мы добьемся этого

Президент: Наша основная задача - поскорее вернуть бывших переселенцев на земли предков, и мы добьемся этого "На освобожденных землях в нынешнем году начались широкомасштабные строительно-восстановительные работы. Могу сказать, что никогда еще в истории мировых войн строительно-восстановительные работы после них не проводились такими высокими темпами. Гражданам
Внутренняя политика
1 января 2022 г. 01:02
Президент: Наша основная задача - поскорее вернуть бывших переселенцев на земли предков, и мы добьемся этого
Ильхам Алиев

"На освобожденных землях в нынешнем году начались широкомасштабные строительно-восстановительные работы. Могу сказать, что никогда еще в истории мировых войн строительно-восстановительные работы после них не проводились такими высокими темпами. Гражданам Азербайджана регулярно предоставляется информация об этих работах. Если я начну говорить об этом, то, наверное, потребуется несколько часов".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Глава государства отметил, что наша основная задача - поскорее вернуть бывших переселенцев на земли предков, и мы добьемся этого.

Отметив, что в то же время развитие наблюдается во всех уголках Азербайджана, президент сказал: " Успешно реализуется программа регионального развития. В нынешнем году благодаря многочисленным поездкам в регионы я прилагал усилия для выявления дополнительных возможностей, и мои поездки носят регулярный характер. В этом году я 47 раз совершал поездки в регионы Азербайджана, 32 из них были совершены на освобожденные земли. Только в Шуше я побывал 7 раз. Мы дали старт большой созидательной работе в Шуше. Самые широкомасштабные восстановительные работы на освобожденных землях, естественно, проводятся в Шуше. В то же время широкомасштабная работа проводится и будет проводиться в других городах и селах".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycanın bölgələrinə bu il 47 dəfə səfər etmişəm"

Самое важное

Ильхам Алиев: Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь
Ильхам Алиев: Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь
1 января 2022 г. 00:56
Ильхам Алиев объявил 2022 год Годом Шуши
Ильхам Алиев объявил 2022 год "Годом Шуши"
1 января 2022 г. 00:07
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года
31 декабря 2021 г. 22:34
На некоторых центральных улицах Баку ограничивается движение автомобилей
На некоторых центральных улицах Баку ограничивается движение автомобилей
31 декабря 2021 г. 17:22
В Агдаме экскаватор подорвался на мине
В Агдаме экскаватор подорвался на мине
31 декабря 2021 г. 16:01
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира
31 декабря 2021 г. 00:00
Обнародовано число лиц, выпущенных на свободу по акту об амнистии 
Обнародовано число лиц, выпущенных на свободу по акту об амнистии 
30 декабря 2021 г. 20:49
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений
30 декабря 2021 г. 19:31
Врачи рассказали о состоянии раненного армянами в Агдаме сотрудника Bakcell
Врачи рассказали о состоянии раненного армянами в Агдаме сотрудника Bakcell
30 декабря 2021 г. 12:20
2021 - год активного созидания на освобожденных территориях
2021 - год активного созидания на освобожденных территориях
30 декабря 2021 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi