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Президент: Наша основная цель - совершенствование модели устойчивого развития

Президент: Наша основная цель - совершенствование модели устойчивого развития Наша основная цель - дальнейшая диверсификация экономики и совершенствование модели устойчивого развития.
Внутренняя политика
26 сентября 2024 г. 15:24
Президент: Наша основная цель - совершенствование модели устойчивого развития

Наша основная цель - дальнейшая диверсификация экономики и совершенствование модели устойчивого развития.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе выступления на совещании, посвященном экономическим вопросам.

"С начала года инфляция составила чуть более одного процента. Это тоже очень позитивный показатель. Я уже заявлял, что в следующем году минимальная заработная плата и минимальная пенсия будут повышены, хотя инфляция находится на очень низком уровне и задачи, стоящие перед страной, требуют больших финансовых средств, в первую очередь, в связи с развитием военного, военно-промышленного комплекса, восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Несмотря на все это, мы делаем все от нас зависящее для улучшения благосостояния наших граждан из уязвимых слоев населения", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке President: Our main goal is to enhance the sustainable development model
Версия на азербайджанском языке Prezident: Bizim əsas hədəfimiz dayanıqlı inkişaf modelini təkmilləşdirməkdir

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