Президент: Наша основная цель - совершенствование модели устойчивого развития

Наша основная цель - дальнейшая диверсификация экономики и совершенствование модели устойчивого развития.

Наша основная цель - дальнейшая диверсификация экономики и совершенствование модели устойчивого развития.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе выступления на совещании, посвященном экономическим вопросам.

"С начала года инфляция составила чуть более одного процента. Это тоже очень позитивный показатель. Я уже заявлял, что в следующем году минимальная заработная плата и минимальная пенсия будут повышены, хотя инфляция находится на очень низком уровне и задачи, стоящие перед страной, требуют больших финансовых средств, в первую очередь, в связи с развитием военного, военно-промышленного комплекса, восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Несмотря на все это, мы делаем все от нас зависящее для улучшения благосостояния наших граждан из уязвимых слоев населения", - добавил глава государства.