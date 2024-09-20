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Президент: Наша молодежь не должна попадать под чье-либо влияние, вестись на обещания

Президент: Наша молодежь не должна попадать под чье-либо влияние, вестись на обещания 44-дневная Отечественная война показала, что, возможно, ни в одной стране нет общества, демонстрирующего такое единство, как наше.
Внутренняя политика
20 сентября 2024 г. 12:24
Президент: Наша молодежь не должна попадать под чье-либо влияние, вестись на обещания

44-дневная Отечественная война показала, что, возможно, ни в одной стране нет общества, демонстрирующего такое единство, как наше.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с преподавателями и студентами Карабахского университета.

"Последующее поколение, молодежь – они тоже должны идти по этому пути. Прежде всего, они должны воспитываться в национальном духе, быть приверженными своей культуре, традициям, духовным ценностям. Они не должны попадать под чье-либо влияние, вестись на различные обещания. Тридцатилетний период оккупации показал это", - сказал глава государства, подчеркнув, что практически все крупные силы хотели сделать эту оккупацию вечной.

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Версия на английском языке President: Our youth should not be influenced by anyone and should not be misguided by promises
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: Gənclərimiz heç kimin təsiri altına düşməməli, vədlərə aldanmamalıdırlar

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