Президент: Наша молодежь не должна попадать под чье-либо влияние, вестись на обещания

44-дневная Отечественная война показала, что, возможно, ни в одной стране нет общества, демонстрирующего такое единство, как наше.

44-дневная Отечественная война показала, что, возможно, ни в одной стране нет общества, демонстрирующего такое единство, как наше.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с преподавателями и студентами Карабахского университета.

"Последующее поколение, молодежь – они тоже должны идти по этому пути. Прежде всего, они должны воспитываться в национальном духе, быть приверженными своей культуре, традициям, духовным ценностям. Они не должны попадать под чье-либо влияние, вестись на различные обещания. Тридцатилетний период оккупации показал это", - сказал глава государства, подчеркнув, что практически все крупные силы хотели сделать эту оккупацию вечной.