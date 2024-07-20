Президент: Наша команда COP работает очень эффективно

Справедливое распределение наших доходов, полученных от ископаемого топлива, осуществляется очень прозрачным и ответственным образом. Могу сказать, что по прошествии времени количество нападок на нас (связанных с COP29 – ред.) уменьшается.

Справедливое распределение наших доходов, полученных от ископаемого топлива, осуществляется очень прозрачным и ответственным образом. Могу сказать, что по прошествии времени количество нападок на нас (связанных с COP29 – ред.) уменьшается.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на II Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

"Наша команда СОР работает очень эффективно и большую часть времени проводит на различных встречах за границей", - отметил глава государства, добавив, что программа мероприятий Азербайджана по поводу СОР предсказуема, ясна и ориентирована на результаты.