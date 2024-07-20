О нас

Президент: Наша команда COP работает очень эффективно

Президент: Наша команда COP работает очень эффективно Справедливое распределение наших доходов, полученных от ископаемого топлива, осуществляется очень прозрачным и ответственным образом. Могу сказать, что по прошествии времени количество нападок на нас (связанных с COP29 – ред.) уменьшается.
Внутренняя политика
20 июля 2024 г. 17:39
Президент: Наша команда COP работает очень эффективно

Справедливое распределение наших доходов, полученных от ископаемого топлива, осуществляется очень прозрачным и ответственным образом. Могу сказать, что по прошествии времени количество нападок на нас (связанных с COP29 – ред.) уменьшается.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на II Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

"Наша команда СОР работает очень эффективно и большую часть времени проводит на различных встречах за границей", - отметил глава государства, добавив, что программа мероприятий Азербайджана по поводу СОР предсказуема, ясна и ориентирована на результаты.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Bizim COP heyətimiz çox səmərəli işləyir

Экслюзивные новости

Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi