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Президент: Наша государственная инвестпрограмма в основном будет направлена на освобожденные регионы - Карабах и Восточный Зангезур

Президент: Наша государственная инвестпрограмма в основном будет направлена на освобожденные регионы - Карабах и Восточный Зангезур Наша государственная инвестиционная программа в основном будет направлена на освобожденные регионы - Карабах и Восточный Зангезур. Во-первых, потому что нам необходимо как можно скорее расселить бывших беженцев. К концу 2026 года мы планируем переселить б
Внутренняя политика
9 декабря 2023 г. 10:15
Президент: Наша государственная инвестпрограмма в основном будет направлена на освобожденные регионы - Карабах и Восточный Зангезур

Наша государственная инвестиционная программа в основном будет направлена на освобожденные регионы - Карабах и Восточный Зангезур. Во-первых, потому что нам необходимо как можно скорее расселить бывших беженцев. К концу 2026 года мы планируем переселить более 140 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу Euronews.

Подчеркнув необходимость вкладывать значительные средства в инфраструктурные и жилищные проекты, а также в проекты социальной инфраструктуры, глава государства отметил: "В то же время эта территория, которая на протяжении тридцати лет находилась под оккупацией, обладает большим потенциалом в области сельского хозяйства, гидроэнергетики, солнечной и ветровой энергетики, туризма. Поэтому это будет основным направлением государственной инвестиционной программы".

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Our state investment program will be mainly directed to liberated areas of Karabakh and Eastern Zangazur
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Bizim əsas dövlət xərclərimiz azad edilmiş Qarabağa və Şərqi Zəngəzura yönləndiriləcək"

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