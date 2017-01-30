Президент: Наша цель заключается в том, чтобы гражданин Азербайджана жил еще лучше

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Цель нашей политики – усилить страну, укрепить нашу независимость и добиться устойчивого развития. Конечно, наша цель заключается в том, чтобы граждане Азербайджана жили еще лучше. То есть мы делаем все это для того, чтобы наш народ жил еще лучше".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на конференции, посвященной итогам третьего года реализации Госпрограммы социально-экономического развития регионов в 2014-2018 гг.

Глава государства подчеркнул, что решение социальных вопросов предусмотрено во всех программах, в то же время в качестве цели поставлены создание социальной инфраструктуры, а также повышение зарплат, пенсий, социальных пособий, адресной социальной помощи.

Затронув помощь, оказываемую в Азербайджане государством бизнес-структурам, президент сказал: "Сегодня многие страны используют наш опыт и приводят нас в пример. Поэтому в рамках единой программы успешно реализуются инфраструктурные проекты, параллельно с этим улучшается бизнес среда, уделяется внимание бизнесу и, конечно, создается социальная инфраструктура".