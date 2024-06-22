О нас

Президент: Наша цель – обеспечить очень продуманный подход к использованию возобновляемых энергоресурсов

Президент: Наша цель – обеспечить очень продуманный подход к использованию возобновляемых энергоресурсов Самому Азербайджану не понадобится столько возобновляемых энергоресурсов, сколько страна мы планируем производить. Поэтому наша цель – обеспечить экспорт.
Внутренняя политика
22 июня 2024 г. 10:58
Президент: Наша цель – обеспечить очень продуманный подход к использованию возобновляемых энергоресурсов

Самому Азербайджану не понадобится столько возобновляемых энергоресурсов, сколько страна мы планируем производить. Поэтому наша цель – обеспечить экспорт.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews.

"Наша цель - также обеспечить очень продуманный подход по максимальному использованию возобновляемых энергоресурсов для производства электричества и экономии природного газа, направляя его тем, кому он сейчас необходим, в первую очередь в Европу. Таким образом, есть еще много вопросов, над которыми нам нужно поработать. И я не сомневаюсь, что те из них, которые зависят исключительно от нашей внутренней программы действий, будут реализованы в полном объеме. А над реализацией тех, которые требуют международных усилий, нам, конечно, будет необходимо поработать с нашими партнерами", - подчеркнул глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President: Azerbaijan's target is to have very sophisticated approach on using renewables
Версия на азербайджанском языке Prezident: Bərpaolunan enerjidən istifadəyə olduqca düşünülmüş yanaşma tətbiq edilməlidir

Самое читаемое

Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
20 июня 2024 г. 11:15
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
21 июня 2024 г. 16:45
В США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
ФотоВ США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
20 июня 2024 г. 10:30
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
15 июня 2024 г. 12:46
БИГ продолжает информировать мировое сообщество о реальной ситуации в колонизированных регионах
ФотоБИГ продолжает информировать мировое сообщество о реальной ситуации в колонизированных регионах
20 июня 2024 г. 22:06
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
16 июня 2024 г. 12:28
Азербайджан, Иран и Россия обсудили расширение сотрудничества в области грузоперевозок
Азербайджан, Иран и Россия обсудили расширение сотрудничества в области грузоперевозок
21 июня 2024 г. 16:33
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
17 июня 2024 г. 12:58
Завтра в ООН пройдет конференция БИГ по борьбе с колониализмом
Завтра в ООН пройдет конференция БИГ по борьбе с колониализмом
19 июня 2024 г. 19:56
Азербайджан передал Армении останки тел двух военных, найденные на освобожденных территориях
Азербайджан передал Армении останки тел двух военных, найденные на освобожденных территориях
21 июня 2024 г. 15:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi