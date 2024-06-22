Президент: Наша цель – обеспечить очень продуманный подход к использованию возобновляемых энергоресурсов

Самому Азербайджану не понадобится столько возобновляемых энергоресурсов, сколько страна мы планируем производить. Поэтому наша цель – обеспечить экспорт.

Самому Азербайджану не понадобится столько возобновляемых энергоресурсов, сколько страна мы планируем производить. Поэтому наша цель – обеспечить экспорт.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews.

"Наша цель - также обеспечить очень продуманный подход по максимальному использованию возобновляемых энергоресурсов для производства электричества и экономии природного газа, направляя его тем, кому он сейчас необходим, в первую очередь в Европу. Таким образом, есть еще много вопросов, над которыми нам нужно поработать. И я не сомневаюсь, что те из них, которые зависят исключительно от нашей внутренней программы действий, будут реализованы в полном объеме. А над реализацией тех, которые требуют международных усилий, нам, конечно, будет необходимо поработать с нашими партнерами", - подчеркнул глава государства.