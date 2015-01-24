​Президент направил письмо генерал-губернатору Австралии

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Австралийского Союза Питеру Косгроува с национальным праздником.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Генерал-губернатор, от своего имени и от имени народа Азербайджана передаю вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника вашей страны – Дня Австралии.

Сегодня азербайджано-австралийские отношения вступили в новый этап развития. Интенсифицирующиеся политические связи между нашими странами открыли хорошие возможности для расширения сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах. Надеюсь, что мы и впредь будем продолжать взаимные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Австралией.

В этот праздничный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному народу Австралии постоянного благополучия и процветания.