Президент направил обращение участникам международной конференции "Устойчивое развитие. Отчетность. Прозрачность"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам международной научно-практической конференции на тему "Устойчивое развитие. Отчетность. Прозрачность".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам международной научно-практической конференции на тему "Устойчивое развитие. Отчетность. Прозрачность".

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Уважаемые участники конференции!

Сердечно приветствую вас по случаю международной научно-практической конференции на тему "Устойчивое развитие. Отчетность. Прозрачность", посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Благодаря именно неустанным усилиям, стальной воле Гейдара Алиева на пути построения демократического, правового государства в Азербайджане была создана прозрачная финансовая и аудиторская система. В этот год празднования 100-летия со дня его рождения мы видим динамично развивающуюся сильную экономику, основа которой была заложена великим лидером.

Общенациональный лидер, видевший единственный путь возрождения экономики страны, которая в первые годы нашей независимости потерпела крах, в переходе к рыночной экономике и интеграция в мировую экономику, дал старт крупномасштабным реформам. Принятые под его руководством фундаментальные меры в области совершенствования корпоративного управления, поддержки свободной конкурентной среды выдвинули на первый план развитие свободного предпринимательства. В то же время дальновидная политика, большой государственный опыт и стратегическое видение Гейдара Алиева, наряду с обеспечением экономического развития страны, заложили основу нашей многовекторной экономической политики, позволили Азербайджану завоевать в мире репутацию надежного партнера.

Следует особо отметить значение перехода на международные стандарты аудита и бухгалтерского учета в области повышения прозрачности и усиления финансового контроля в Азербайджане. Принимая во внимание экономические вызовы новой эпохи, реализованные комплексные меры создали условия для совершенствования финансово-учетной системы в стране на основе международных требований, усиления возможностей интеграции нашей экономики в систему мирового хозяйства.

Прозрачность как основной фактор отчетности и объективного качественного информационного обеспечения также следует расценивать как основу рационального и целенаправленного использования ресурсов. Эффективное и оперативное реагирование на глобальные вызовы современности, а также созидательные и восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях, являющиеся в настоящее время одними из важнейших вопросов для Азербайджана, диктуют неизбежность дальнейшего усиления проводимых реформ в финансовом секторе нашей страны, мобилизации финансовых возможностей. С целью сохранения финансовых ресурсов государства, целенаправленного, экономного и рационального их использования важно усилить дисциплину в этой сфере, повысить прозрачность и усовершенствовать механизм государственного контроля. В качестве факторов, обусловливающих устойчивое развитие национальной экономики, также необходимо особо подчеркнуть значение системы государственного контроля и независимого аудита, приведенных в соответствие с требованиями новой эпохи, а также общественного контроля как важной формы негосударственного контроля.

Уважаемые участники конференции!

Сегодняшняя конференция является хорошей возможностью для обсуждения вызовов глобальной повестки дня и возможностей, связанных с вопросами устойчивого развития, отчетности и прозрачности, проведения обмена передовым опытом в этой сфере. Верю, что мероприятие будет полезным с точки зрения определения возможностей дальнейшего улучшения среды отчетности и прозрачности, а также внесет вклад в повышение благосостояния наших стран.

Еще раз передаю вам наилучшие пожелания, желаю успехов работе конференции".