Президент направил обращение участникам 33-го заседания Координационного совета Генпрокуроров стран СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам 33-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).
Как сообщает Report, в обращении говорится:
"Уважаемые участники мероприятия!
Сердечно приветствую вас на проходящем в городе Баку 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).
Являясь активным членом СНГ, Азербайджан считает важным наращивать усилия, направленные на дальнейшее укрепление этой организации. Важное значение имеют защита в рамках СНГ безопасности и стабильности, дальнейшее укрепление сотрудничества.
Уважаемые гости, верховенство закона, защита прав и свобод человека составляют высшую цель любого правового государства. С этой точки зрения органам прокуратуры принадлежит исключительная роль в обеспечении и укреплении законности и правопорядка, борьбе с преступностью.
Транснациональная организованная преступность представляет серьезную угрозу социальной, экономической и политической стабильности каждого государства. В период, когда в современном мире нарастают глобальные и региональные угрозы, перед прокурорами государств-участников СНГ стоят новые и сложные вызовы. Эти угрозы требуют повышения международного правоохранительного потенциала, совместной деятельности по нейтрализации незаконных сетей, предотвращения традиционных и новых видов преступлений, в том числе терроризма, незаконного оборота наркотиков, торговли людьми, коррупции, киберпреступности, отмывания денег и др.
Уверен, что ваши совместные усилия позволят нам своевременно реагировать на негативные процессы нашего времени, обеспечить надежную защиту наших государств и граждан.
Считаю, что сегодняшнее заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ придаст импульс надежной защите прав и свобод человека в нашем регионе, объединению усилий в борьбе со всеми формами преступности и более эффективному осуществлению взаимного сотрудничества.
Передаю вам наилучшие пожелания, желаю успехов работе заседания".