О нас

Президент направил обращение участникам 33-го заседания Координационного совета Генпрокуроров стран СНГ

Президент направил обращение участникам 33-го заседания Координационного совета Генпрокуроров стран СНГ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам 33-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).
Внутренняя политика
15 сентября 2023 г. 12:13
Президент направил обращение участникам 33-го заседания Координационного совета Генпрокуроров стран СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам 33-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Уважаемые участники мероприятия!

Сердечно приветствую вас на проходящем в городе Баку 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

Являясь активным членом СНГ, Азербайджан считает важным наращивать усилия, направленные на дальнейшее укрепление этой организации. Важное значение имеют защита в рамках СНГ безопасности и стабильности, дальнейшее укрепление сотрудничества.

Уважаемые гости, верховенство закона, защита прав и свобод человека составляют высшую цель любого правового государства. С этой точки зрения органам прокуратуры принадлежит исключительная роль в обеспечении и укреплении законности и правопорядка, борьбе с преступностью.

Транснациональная организованная преступность представляет серьезную угрозу социальной, экономической и политической стабильности каждого государства. В период, когда в современном мире нарастают глобальные и региональные угрозы, перед прокурорами государств-участников СНГ стоят новые и сложные вызовы. Эти угрозы требуют повышения международного правоохранительного потенциала, совместной деятельности по нейтрализации незаконных сетей, предотвращения традиционных и новых видов преступлений, в том числе терроризма, незаконного оборота наркотиков, торговли людьми, коррупции, киберпреступности, отмывания денег и др.

Уверен, что ваши совместные усилия позволят нам своевременно реагировать на негативные процессы нашего времени, обеспечить надежную защиту наших государств и граждан.

Считаю, что сегодняшнее заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ придаст импульс надежной защите прав и свобод человека в нашем регионе, объединению усилий в борьбе со всеми формами преступности и более эффективному осуществлению взаимного сотрудничества.

Передаю вам наилучшие пожелания, желаю успехов работе заседания".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President sends appeal to participants of 33rd meeting of Coordination Council of Prosecutors General of CIS countries
Версия на азербайджанском языке Prezident MDB-nin iştirakçı dövlətlərinin Baş Prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurasının 33-cü iclasının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Другие новости из категории

Генпрокуроры зарубежных стран посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов
ФотоГенпрокуроры зарубежных стран посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов
15 сентября 2023 г. 11:43
Минуло 105 лет со дня освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации
Минуло 105 лет со дня освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации
15 сентября 2023 г. 00:00
Спикер ММ рассказала в Будапеште о разрушительном воздействии армянской оккупации на жизнь азербайджанцев
Спикер ММ рассказала в Будапеште о разрушительном воздействии армянской оккупации на жизнь азербайджанцев
14 сентября 2023 г. 21:57
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
14 сентября 2023 г. 17:35
Генеральный прокурор Турции посетил Шушу и Физули
ФотоГенеральный прокурор Турции посетил Шушу и Физули
14 сентября 2023 г. 16:44
Погибшего в ДТП азербайджанского военнослужащего похоронили в Баку
ФотоПогибшего в ДТП азербайджанского военнослужащего похоронили в Баку
14 сентября 2023 г. 12:12
В Агалы еще 25 семьям вручены ключи от домов
ФотоВ Агалы еще 25 семьям вручены ключи от домов
13 сентября 2023 г. 20:37
В Загатале владельцам домов, пострадавших от стихийного бедствия, раздали строительный материал
ФотоВ Загатале владельцам домов, пострадавших от стихийного бедствия, раздали строительный материал
13 сентября 2023 г. 19:58
В Азербайджане сократилось количество браков и увеличилось количество разводов
В Азербайджане сократилось количество браков и увеличилось количество разводов
13 сентября 2023 г. 18:38
Стало известно число новорожденных в Азербайджане в этом году
Стало известно число новорожденных в Азербайджане в этом году
13 сентября 2023 г. 18:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi