Президент направил обращение участникам 3-й международной выставки "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха"

Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам 3-й Азербайджанской международной выставки "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" ‒ Rebuild Karabakh.

Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам 3-й Азербайджанской международной выставки "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" ‒ Rebuild Karabakh.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Уважаемые участники Выставки!

Уважаемые дамы и господа!

Сердечно приветствую вас по случаю открытия 3-й Азербайджанской международной выставки "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" - Rebuild Karabakh.

Опыт прошлых лет показывает, что организация таких выставок была полезной с точки зрения восстановления социально-экономической жизни, реализации цели регионального мира и устойчивого развития на освобожденных от оккупации территориях. Несомненно, сегодняшняя Выставка создаст значительные возможности для реализации будущих бизнес-проектов.

Эта Выставка приходится на период празднования 100-летнего юбилея общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. Во все периоды руководства Азербайджаном ему принадлежали неоценимые заслуги в деле обеспечения территориальной целостности и независимого развития нашего государства.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев не представлял суверенный Азербайджан без Карабаха и его короны – города Шуша. Великий лидер приложил особые усилия для культурно-экономического развития этих территорий и постоянного улучшения уровня жизни.

В Карабахе и Восточном Зангезуре, которые великий лидер горячо любил, возрождается жизнь. По мере благоустройства городов, сел и поселков исконные хозяева этих земель возвращаются в родные края, чтобы вечно жить в условиях мира. Успешно реализуемые на этих территориях строительные и восстановительные работы и работы по реинтеграции становятся примером плодотворного сотрудничества между государственным и частным секторами и развития.

Приглашаю участников Выставки – ведущих бизнесменов воспользоваться возможностями, созданными нашим государством для восстановления и развития освобожденных от оккупации родных земель, а также консолидировать свои бизнес-идеи вокруг единой цели.

Уверен, что Выставка Rebuild Karabakh станет благоприятной платформой для успешной реализации полезных инициатив в Карабахе и Восточном Зангезуре и налаживания новых деловых связей.

Еще раз желаю всем участникам и посетителям Выставки успехов в делах!

Карабах – это Азербайджан!"