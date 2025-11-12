Президент напомнил чиновникам о необходимости выполнения всех его поручений

Президент Ильхам Алиев на встрече с новым полномочным представителем в Нахчыване и новоназначенными главами исполнительных властей ряда районов вновь напомнил чиновникам о необходимости выполнения всех его поручений.

Как сообщает Report, глава государства отметил, что большая ответственность требует большого труда.

"Прежде всего, вы должны выполнять все мои поручения. Каждый раз, когда я назначаю кого-либо на руководящие должности в регионах, данные мной поручения должны стать для них главными принципами работы – прежде всего, служить народу, быть вместе с народом", - сказал он.