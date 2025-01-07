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Президент: Нам удалось добиться устойчивого развития в экономической сфере, уверен, что в ближайшие годы эта динамика сохранится

Президент: Нам удалось добиться устойчивого развития в экономической сфере, уверен, что в ближайшие годы эта динамика сохранится Если мы посмотрим на темпы роста мировой экономики и развитие или же спад в развитых странах, то увидим, что экономика Азербайджана развивалась успешно. Конечно, в основе этого лежит продуманная политика.
Внутренняя политика
7 января 2025 г. 20:49
Президент: Нам удалось добиться устойчивого развития в экономической сфере, уверен, что в ближайшие годы эта динамика сохранится

Если мы посмотрим на темпы роста мировой экономики и развитие или же спад в развитых странах, то увидим, что экономика Азербайджана развивалась успешно. Конечно, в основе этого лежит продуманная политика.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 7 января в интервью местным телеканалам.

Подчеркнув, что эти показатели являются продуктом не только прошлого года, глава государства сказал: "В результате проводимых многолетних экономических реформ, прозрачности, борьбы с монополизмом, привлечения инвестиций, улучшения инвестиционного климата мы видим позитивные изменения в отношении ведущих международных рейтинговых агентств к Азербайджану. То есть и они не могут отрицать реалии. Хотя считаю, что наш международный рейтинг заслуживает более высокого уровня, чем нынешний, а ведущие рейтинговые агентства по каким-то определенным причинам пока демонстрируют более скромный подход. Все это говорит о том, что нам удалось добиться устойчивого развития в экономической сфере, и уверен, что эта динамика сохранится как в этом, так и последующие годы".

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Версия на английском языке President: We have been able to achieve sustainable development in the economic sphere, and I am sure that this dynamic will be maintained
Версия на азербайджанском языке Prezident: İqtisadi sahədə dayanıqlı inkişafa nail ola bilmişik və əminəm ki, gələn illərdə bu dinamika saxlanılacaq

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