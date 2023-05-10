Президент: Нам удалось добиться принятия всех необходимых для нас документов и резолюций

Сегодня Азербайджан стал очень важной страной для Европы. Мы являемся стратегическими партнерами с девятью странами - третью государств-членов Европейского Союза. То есть наши международные позиции достаточно сильны.

Сегодня Азербайджан стал очень важной страной для Европы. Мы являемся стратегическими партнерами с девятью странами - третью государств-членов Европейского Союза. То есть наши международные позиции достаточно сильны.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Нам удалось добиться принятия всех необходимых для нас документов и резолюций в международной плоскости, что сыграло свою роль и в успешном ведении Второй Карабахской войны, потому что мы доказали правду. Мы лишь старались доказать правду и добились того, что это – наша земля. Земля, на которой я стою, - это азербайджанская земля. Нам удалось создать эту правовую и политическую базу своей активной работой в рамках международных организаций", - отметил глава государства.