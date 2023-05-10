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Президент: Нам удалось добиться принятия всех необходимых для нас документов и резолюций

Президент: Нам удалось добиться принятия всех необходимых для нас документов и резолюций Сегодня Азербайджан стал очень важной страной для Европы. Мы являемся стратегическими партнерами с девятью странами - третью государств-членов Европейского Союза. То есть наши международные позиции достаточно сильны.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 12:21
Президент: Нам удалось добиться принятия всех необходимых для нас документов и резолюций

Сегодня Азербайджан стал очень важной страной для Европы. Мы являемся стратегическими партнерами с девятью странами - третью государств-членов Европейского Союза. То есть наши международные позиции достаточно сильны.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Нам удалось добиться принятия всех необходимых для нас документов и резолюций в международной плоскости, что сыграло свою роль и в успешном ведении Второй Карабахской войны, потому что мы доказали правду. Мы лишь старались доказать правду и добились того, что это – наша земля. Земля, на которой я стою, - это азербайджанская земля. Нам удалось создать эту правовую и политическую базу своей активной работой в рамках международных организаций", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: 'We succeeded in having all the documents and resolutions we needed to adopt at the international level'
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Beynəlxalq müstəvidə bizə lazım olan bütün sənədləri, qətnamələri qəbul etdirə bilmişik"

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