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    Президент наградил жителя села Джоджуг Мерджанлы

    Огтай Абиль оглу Хазиев награжден орденом Труд 1-й степени© President.az

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Огтая Хазиева орденом "Труд" 1-й степени.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за личный пример глубокой привязанности к родным землям, способствующий повышению патриотических чувств людей, награжден житель села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района Огтай Абиль оглу Хазиев орденом "Труд" 1-й степени.

    Отметим, что О. Хазиев 20 лет живет в селе Джоджуг Мерджанлы.

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