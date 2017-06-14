Президент наградил жителя села Джоджуг Мерджанлы

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Огтая Хазиева орденом "Труд" 1-й степени.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за личный пример глубокой привязанности к родным землям, способствующий повышению патриотических чувств людей, награжден житель села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района Огтай Абиль оглу Хазиев орденом "Труд" 1-й степени.

Отметим, что О. Хазиев 20 лет живет в селе Джоджуг Мерджанлы.